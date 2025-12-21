Language
    'अपनी हद में रहो...' इंस्टाग्राम पर लड़ बैठी Uorfi Javed और निया शर्मा, जुबानी जंग तेज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    उर्फी जावेद और निया शर्मा रियलिटी शो स्प्लिट्सविला के आगामी सीजन में एक साथ नजर आएंगी। अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच पहले अ ...और पढ़ें

    निया शर्मा और उर्फी जावेद (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उर्फी जावेद और निया शर्मा का नाम टीवी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और बेबाक हस्तियों में शामिल है। अब दोनों एक्ट्रेस साथ में रियलिटी शो स्प्लिट्सविला के अपकमिंग सीजन में नजर आने वाली हैं।

    शो में वे शरारती किरदारों की भूमिका निभाएंगी, जिससे फैंस में पहले से ही उत्सुकता बढ़ गई है। दोनों अपनी बेबाक राय और ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं।

    इंटरनेट पर फैल गई अनबन की खबर

    चूंकि उर्फी और निया दोनों ही एक जैसे व्यक्तित्व वाली लड़कियां हैं इसलिए फैंस को लगता है कि आने वाले शो में खूब सारी मस्ती, ड्रामा और फन होने वाला है। शो शुरू होने से पहले ही,हाल ही में सोशल मीडिया पर हुई उनकी नोकझोंक के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले दोनों के बीच अनबन की खबर आई थी।

    निया और उर्फी ने शेयर किया वीडियो

    अब उर्फी जावेद ने निया शर्मा, करण कुंद्रा और सनी लियोनी संग रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म के वायरल गाने Fa9la पर हुक स्टेप कॉपी किया। इसमें चारों थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो तो देखने में मजेदार लगा लेकिन कमेंट सेक्शन ने खास ध्यान खींचा।

     
     
     
    फैंस ने किए मजेदार कमेंट

    एक फैन ने लिखा,“हे भगवान! उर्फी और निया के बीच पहले झगड़ा हुआ था। क्या अब वो खत्म हो गया है?” इस कमेंट ने सबको चौंका दिया। उर्फी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा,“नहीं, हम एक-दूसरे से नफरत करते हैं।”निया ने भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए जावेद के कमेंट का जवाब दिया, “अपनी हद में रहो, यार! प्लीज।”

    उर्फी ने निया को करारा जवाब देते हुए कहा, “चुप रहो।” इस बहस पर फैंस की राय बंट गई। कुछ का मानना था कि यह सिर्फ मजाक था और शो के ड्रामे के हिसाब से सही था, जबकि कुछ का मानना था कि इससे इन दोनों दमदार पर्सनैलिटी के बीच असली तनाव का संकेत मिलता है।

