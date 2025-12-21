'अपनी हद में रहो...' इंस्टाग्राम पर लड़ बैठी Uorfi Javed और निया शर्मा, जुबानी जंग तेज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उर्फी जावेद और निया शर्मा का नाम टीवी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और बेबाक हस्तियों में शामिल है। अब दोनों एक्ट्रेस साथ में रियलिटी शो स्प्लिट्सविला के अपकमिंग सीजन में नजर आने वाली हैं। शो में वे शरारती किरदारों की भूमिका निभाएंगी, जिससे फैंस में पहले से ही उत्सुकता बढ़ गई है। दोनों अपनी बेबाक राय और ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। इंटरनेट पर फैल गई अनबन की खबर चूंकि उर्फी और निया दोनों ही एक जैसे व्यक्तित्व वाली लड़कियां हैं इसलिए फैंस को लगता है कि आने वाले शो में खूब सारी मस्ती, ड्रामा और फन होने वाला है। शो शुरू होने से पहले ही,हाल ही में सोशल मीडिया पर हुई उनकी नोकझोंक के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले दोनों के बीच अनबन की खबर आई थी।

