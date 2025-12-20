अपने पुराने अंदाज में लौटीं Urfi Javed, कीलों वाली बिकिनी से खींच लिया सबका ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उर्फी जावेद मनोरंजन जगत की नई फैशन क्वीन हैं। पहले उनका कभी ब्लेड से, कभी कांच से तो कभी हैंगर से किया गया फैशन भले ही सोशल मीडिया यूजर्स को न समझ आता हो, लेकिन अब उनके इसी एक्सपेरिमेंट को फैंस सराहते हैं।

उर्फी जावेद जिस तरह से कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक को मिलाकर एक ड्रेस तैयार करती हैं, वह वाकई तारीफ के काबिल हैं। हालांकि, अब एक बार फिर से उर्फी अपने वही पुराने अंदाज में नजर आईं, जिसकी वजह से वह कभी ट्रोल हुआ करती थीं। उर्फी जावेद का ये नया लुक फैंस को पूरी तरह से हैरान कर रहा है।

कीलों की बिकिनी वाला लुक देख हुए हैरान टेली चक्कर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उर्फी जावेद अपना नया एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई दीं। इस वीडियो में सोशल मीडिया क्वीन ने ब्लैक रंग की बिकिनी के साथ ब्लैक शॉट्स पहने हुए हैं। हालांकि, इस वीडियो में जो चीज सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है, वह है उर्फी जावेद की बिकिनी में लगी हुईं सिल्वर कलर की कीलें, जो एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों हैं।