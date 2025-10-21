40 साल बाद बंद होने जा रहा MTV, क्या दर्शक नहीं देख पाएंगे Roadies और Splitsvilla?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. यादों के पिटारे को जब आप खोलेंगे तो कई चीजें आपके सामने होंगी। एक ऐसा ही चैनल है, जिसने ना जाने कितने युवाओं को अनगिनत यादें दी हैं और ये चैनल है MTV। 90 के दशक में जितने भी युवा रहे हैं उनकी भावनाएं इस चैनल के साथ कैसे जुड़ी हैं, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। MTV लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन नहीं था बल्कि एक इमोशन रहा है। बीते दिनों ही खबर आई कि MTV बंद होने जा रहा है, तो ऐसे में कई लोगों का दिल टूट गया। हालांकि भारत में MTV के फैंस के लिए एक खुशखबरी भी है।

40 साल का बाद बंद होगा MTV

करीब 40 साल के सफर के बाद MTV सभी को अलविदा कहने जा रहा है। दरअसल, MTV की पेरेंट कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल ने अपने कई इंटरनेशनल म्यूजिक चैनलों को बंद करने का फैसला किया है। ये वो चैनल हैं जो पूरी तरह से म्यूजिक पर बेस्ड थे मतलब आप ये कह सकते हैं इन चैनलों पर गाने सुनाई देते थे। वहीं बंद होने वाले चैनलों में एमटीवी म्यूजिक, क्लब एमटीवी, एमटीवी 90s, एमटीवी 80s और एमटीवी Live शामिल हैं। ये चैनल मुख्य रूप से यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में बंद किए जा रहे हैं। हालांकि, एमटीवी का मुख्य चैनल एमटीवी HD बंद नहीं होगा और पहले की तरह चलता रहे। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या एमटीवी पूरी तरह बंद हो रहा है। वहीं भारत में क्या वाकई में लोग अब स्पिलिट्सविला और रोडीज जैसे शोज नहीं देख पाएंगे।