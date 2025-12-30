Language
    KBC 17: पापा के निधन के बाद Ratan Tata ने बढ़ाया था हाथ, कुमार मंगलम बिरला ने बिग बी को सुनाई दो दिग्गजों की अनसुनी कहानी

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    कुमार मंगलम बिरला पहली बार KBC 17 में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। उन्होंने अपने पिता आदित्य विक्रम बिरला के बिजनेस से जुड़ने की शर्त और रतन टाटा से पा ...और पढ़ें

    कौन बनेगा करोड़पति 17 में खास मेहमान बनकर आए कुमार मंगलम बिरला/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन के सोनी टीवी के सबसे लोकप्रिय क्विज शो में इस बार आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सनल और बिलिनियर बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला खास मेहमान बनकर आए। ये पहली बार है जब वह किसी हिंदी टेलीविजन शो का हिस्सा बने।

    कुमार मंगलम बिरला ने अपने पिता आदित्य विक्रम बिरला से जुड़े कई अनसुने किस्से इस मौके पर शेयर किए और बताया कि किस शर्त पर उनके फादर ने उन्हें अपने बिजनेस से जुड़ने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रतन टाटा और उनके परिवार के आपसी संबंध के बारे में बताया और उस समय को याद किया जब सबसे मुश्किल घड़ी में वह उनके लिए खड़े हुए थे।

    आदित्य बिरला ने बेटे के लिए सेट किया था रूल

    कुमार मंगलम ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन को बताया कि उनके पिता ने बचपन से ही ये नियम बनाया था कि मुझे अपनी शुरुआत बिल्कुल लो लेवल से करनी पड़ेगी। इस बात को सुन हैरान अमिताभ बच्चन ने उन्हें कहा, "हमने आपके पिता से एक चीज सीखी है कि हर चीज की शुरुआत नीचे से होनी चाहिए, लेकिन आप जिस परिवार में जन्में हैं, वहां पर आपसे भी ऐसा ही करने के लिए बोला गया है, ये थोड़ा अविश्वसनीय है?

    अमिताभ बच्चन की बात सुनकर बिजनेस टायकून ने कहा, "अमित जी मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पापा के ऑफिस जाऊंगा और काम शुरू करूंगा। पापा ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमको सीए करना पड़ेगा। CA मुश्किल होता है करना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे सपने और उम्मीदों को मैं उस वक्त खिड़की से बाहर फिकते हुए देख रहा था। मैं भी अड़ा रहा और पिता से कहा कि मैं MBA करूंगा, सीए नहीं करूंगा"।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by @sonytvofficial

    पापा ने कहा- मेरे ऑफिस में जगह नहीं है

    उन्होंने अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए आगे कहा, "उन्होंने मुझे सीधा ये कह दिया कि अगर मैं सीए नहीं बनता हूं, तो उनके ऑफिस में मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैं रोते हुए दादा जी के पास गया कि मुझे इससे बचाइए। दादा जी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने मम्मी को बोला, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, या तो तुम रो धो के कर लो या हंसते-हंसते कर लो"।

    2 लाख के लिए रतन टाटा से जुड़ा पूछा था सवाल

    क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक कुमार मंगलम से पूछा रतन टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से इनमें से किस विषय में डिग्री प्राप्त की थी? ऑप्शन में बिग बी ने उन्हें चार ऑप्शन दिए और कुमार मंगलम ने ऑप्शन A)आर्किटेक्चर, चुना, जो सही जवाब था। इस दौरान बिग बी ने कुमार मंगलम से उनके और रतन टाटा के परिवार के बीच संबंधों के बारे में भी पूछा, जिसका जवाब देते हुए बिजनेसमैन ने कहा, "अमित जी हमारे परिवार और टाटा परिवार के बीच बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है"।

    उन्होंने कहा, "जेआरडी टाटा और मेरे बड़े दादाजी दोस्त थे। एक समय ऐसा था जब टाटा की कंपनी में टाटा से ज्यादा बिरला के शेयर्स थे। इतने भरोसे का संबंध था दोनों परिवारों में। रतन टाटा मेरे फादर के भी अच्छे दोस्त थे। पापा के अंतिम संस्कार के वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा याद रखना मुझमें तुम अपना दोस्त देख सकते है। बीते साल उनके जाने से हमने भारत का असली पुत्र खो दिया है"।

    अमिताभ बच्चन ने भी याद किए रतन टाटा के साथ बिताए पल

    कुमार मंगलम से बातचीत के बीच ही अमिताभ बच्चन ने भी उन पुराने पलों को याद किया, जो उन्होंने रतन टाटा के साथ बिताए। उन्होंने एक इंसिडेंट को याद करते हुए कहा, "कभी-कभी हम उनके साथ मजाक करते थे, कभी भी हम बाहर बैठते थे और स्टेज पर इंटरव्यू के लिए जाना होता था, तो वह हमेशा मुझे बोलते थे, आपके बाद आता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं हमेशा ये सोचता था कि उन्हें कनविंस कैसे करूं। मैं मजाक में उन्हें बोलता रहता था, "रतन जी उम्र ब्यूटी से पहले आती है"।

    कौन हैं कुमार मंगलम?

    जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कुमार मंगलम बिरला फेमस इंडियन बिलिनियर हैं और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन है। उनकी वाइफ नीरजा बिरला एक फिलान्थ्रोपिस्ट हैं, जो खुद भी एक बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह पति के बिजनेस में शामिल होने के साथ-साथ शिक्षा ट्रस्ट की संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। उनकी दो बेटियां अनन्या बिरला और अद्वैतेशा बिरला हैं, तो वहीं उनके बेटे आर्यमन बिरला हैं।

    kaun banega crorepati

    बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वालीं अनन्या बिरला म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है, इसके साथ ही वह अपने पिता का बिजनेस भी संभालती हैं। अद्वैतेशा बिरला लंदन में साइकोलॉजी में अपनी स्टडी पूरी कर रह हैं। वहीं कुमार मंगलम के बेटे पूर्व इंडियन टीम क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है। वह IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ खेल चुके हैं। हालांकि, अब क्रिकेट से दूर वह पिता के बिजनेस में उनका हाथ बंटा रहे हैं।

