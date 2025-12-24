KBC 17: 'नाना या नानी...'Agastya Nanda के लिए बिग बी ने खड़ी की मुसीबत, दे दिया सबसे कठिन सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का शो कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati 17) बेहद पसंद है। वजह होस्ट अमिताभ बच्चन की हर जेनरेशन के लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की अदा। हर बार कंटेस्टेंट के साथ-साथ शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्टर्स भी आते हैं और बिग बी सभी से बड़े सम्मान और लाड़-प्यार से पेश आते हैं।

केबीसी 17 में अमिताभ का परिवार पिछले दिनों कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे हॉट सीट की गेस्ट बनकर आई थीं और अब इस कुर्सी पर उनके नाति अगस्त्या नंदा नजर आए। अगस्त्य बहुत जल्द फिल्म इक्कीस के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। ये एपिसोड फुल ऑन फैमिली अफेयर होने वाला है क्योंकि अगस्त्य के साथ इसमें श्वेता बच्चन और बहन नव्या भी नजर आने वाली हैं।