KBC 17: 'नाना या नानी...'Agastya Nanda के लिए बिग बी ने खड़ी की मुसीबत, दे दिया सबसे कठिन सवाल
अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में उनके नाती अगस्त्य नंदा अपनी डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' के प्रमोशन के लिए श्वेता बच्चन और नव्य ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का शो कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati 17) बेहद पसंद है। वजह होस्ट अमिताभ बच्चन की हर जेनरेशन के लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की अदा। हर बार कंटेस्टेंट के साथ-साथ शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्टर्स भी आते हैं और बिग बी सभी से बड़े सम्मान और लाड़-प्यार से पेश आते हैं।
केबीसी 17 में अमिताभ का परिवार
पिछले दिनों कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे हॉट सीट की गेस्ट बनकर आई थीं और अब इस कुर्सी पर उनके नाति अगस्त्या नंदा नजर आए। अगस्त्य बहुत जल्द फिल्म इक्कीस के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। ये एपिसोड फुल ऑन फैमिली अफेयर होने वाला है क्योंकि अगस्त्य के साथ इसमें श्वेता बच्चन और बहन नव्या भी नजर आने वाली हैं।
रिलीज हुआ शो का नया प्रोमो
हाल ही में इसका एक प्रोमो सोनी टीवी के इंस्टाग्राम पर रिलीज किया गया। इस दौरान कुछ सवाल जवाब का दौर चलता है। एक दर्शक अगस्त्य से सवाल करती है कि उनका पसंदीदा कौन है नाना (अमिताभ बच्चन) या नानी (जया बच्चन)। इसका जवाब देते समय अगस्त्य कहते हैं कि थोड़ा मुशक्लि है और वो हंसी-हंसी में सवाल को टाल देते हैं। लेकिन अमिताभ जानबूझकर बीच में टोकते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं बोलने दीजिए हमें भी जानना है।
जयदीप मजाक करते हुए आसान राह बताते हैं और कहते हैं,“अगर वैनिटी में पिटना है तो नानी का नाम लेलो… और घर जाके पिटना है तो नानू का नाम लेलो।”
क्या है इक्कीस की कहानी?
इक्किस की कहानी सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी बयां करती है, जो परम वीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया था। प्रख्यात फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म महान अभिनेता की उनके निधन के बाद अंतिम फिल्म है। धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था।
पहले ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर इसकी रिलीज को टाल दिया गया। अब यह 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।
