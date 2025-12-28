Language
    KBC में पहुंची पंचकूला की सरकारी स्कूल की शिक्षिका, लाखों रुपये जीतकर गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

    By Akhil Vohra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    पंचकूला के बरवाला खंड के गणेशपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सरिता ने कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में 7.5 लाख रुपये और गोल्ड चेन जीतकर ...और पढ़ें

    Hero Image

    केबीसी में पंचकूला की शिक्षिका सरिता ने जीते लाखों रुपये, गांव लौटने पर हुआ शानदार स्वागत।

    संवाद सहयोगी, बरवाला। पंचकूला जिला के बरवाला खंड के गांव गणेशपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका सरिता ने लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में पहुंचकर न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

    शिक्षिका सरिता के गांव लौटने पर गणेशपुर में ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार शिक्षिका मूल रूप से चरखी दादरी की रहने वाली हैं और वर्तमान में गणेशपुर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बतौर प्राइमरी टीचर सेवाएं दे रही हैं।

    केबीसी के मंच पर उन्होंने आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए और शानदार प्रदर्शन करते हुए 7.5 लाख रुपये की धनराशि व गोल्ड चेन जीतने में सफलता हासिल की।

    गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। स्कूल परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में ग्रामीणों व स्कूल स्टाफ ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया। इस दौरान शिक्षिका सरिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, विद्यालय और विद्यार्थियों को दिया।

    उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। शिक्षिका की इस उपलब्धि से गांव के बच्चों को भी आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने की प्रेरणा मिली है।