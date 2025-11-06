NDA के लिए वोट मांग रहे थे निरहुआ, अचानक Bigg Boss के लिए बोल दी ऐसी बात, घूमा लोगों का दिमाग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी और ओटीटी पर इस वक्त बिग बॉस का जादू चल रहा है और बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) को लेकर हलचल है। इस बीच बेजेपी नेता और एक्टर-सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Nirahua) ने दोनों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद वह ट्रोल हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, निरहुआ फिल्मों और गाने के अलावा राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं। वह इस वक्त सोशल मीडिया या रैली NDA को वोट देने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में निरहुआ ने NDA के लिए वोट की अपील करने वाला एक वीडियो शेयर किया और इसमें उन्होंने बिग बॉस (Bigg Boss) का जिक्र कर लोगों को हैरान कर दिया। निरहुआ ने अपने हालिया वीडियो में बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट के लिए वोट की अपील की है।