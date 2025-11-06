NDA के लिए वोट मांग रहे थे निरहुआ, अचानक Bigg Boss के लिए बोल दी ऐसी बात, घूमा लोगों का दिमाग
भोजपुरी सिंगर और एक्टर निरहुआ (Nirahua) इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में वोट अपील के साथ-साथ बिग बॉस के लिए कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद वह ट्रोल हो रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी और ओटीटी पर इस वक्त बिग बॉस का जादू चल रहा है और बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) को लेकर हलचल है। इस बीच बेजेपी नेता और एक्टर-सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Nirahua) ने दोनों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद वह ट्रोल हो रहे हैं।
दरअसल, निरहुआ फिल्मों और गाने के अलावा राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं। वह इस वक्त सोशल मीडिया या रैली NDA को वोट देने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में निरहुआ ने NDA के लिए वोट की अपील करने वाला एक वीडियो शेयर किया और इसमें उन्होंने बिग बॉस (Bigg Boss) का जिक्र कर लोगों को हैरान कर दिया। निरहुआ ने अपने हालिया वीडियो में बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट के लिए वोट की अपील की है।
निरहुआ ने NDA और बिग बॉस के लिए किया पोस्ट
निरहुआ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 मिनट 3 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह हेलीकॉप्टर में बैठे हुए दिख रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, "बिहार में चुनाव है, आप लोग NDA को वोट दीजिए। एनडीए प्रत्याशी को वोट दीजिए और बिग बॉस में नीलम गिरी को वोट दीजिए। वो भी वहां नॉमिनेट हो गई हैं। तो आप वहां 99 वोट दे सकते हैं। हॉटस्टार पर जाइए और नीलम जी को 99 वोट्स दीजिए।"
निरहुआ ने कैप्शन भी यही लिखा है। उन्होंने लिखा, "बिहार में एनडीए को वोट दीजिए और बिग बॉस में नीलम गिरी को वोट्स दीजिए।" अब सोशल मीडिया पर भोजपुरी स्टार सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह ट्रोल्स के निशाने पर भी आ गए हैं।
क्यों ट्रोल हुए निरहुआ?
लोगों का कहना है कि 1 मिनट 3 सेकंड के वीडियो में निरहुआ ने चुनाव से ज्यादा अपील बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए की है। एक ने कहा, "पहले आप बिग बॉस का ही प्रचार कर लो, बाद में चुनाव करना।" एक ने कहा, "देश से ज्यादा बिग बॉस की चिंता है।" यही नहीं, कई लोग तंज कस रहे हैं कि देश के लिए नीलम ज्यादा जरूर हैं।
