Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निरहुआ व आम्रपाली दुबे की बढ़ीं मुश्किलें, भोजपुरी की सुपरहीट जोड़ी पर दर्ज परिवाद में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

    By Aakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    Nirahua Amrapali Dubey Latest News: निरहुआ व आम्रपाली दुबे का क्रेज लोगों में खूब है। दोनों यदि एक साथ किसी भी सार्वजनिक जगह पर चले गए तो प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसकी वजह से सामान्य आवागमन में परेशानी होती है। कुछ इसी तरह के कारण की वजह से दोनों पर मुजफ्फरपुर के कोर्ट में एक परिवाद दर्ज किया गया था। कोर्ट ने उस मामले को स्वीकार करते हुए अब उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Nirahua Amrapali Dubey Latest News: यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Nirahua Amrapali Dubey Latest News: भोजपुरी फिल्म की चर्चित जोड़ी दिनेश लाल निरहुआ और आम्रपाली दुबे के लिए एक बुरी खबर है। यह मुजफ्फरपुर से है। यहां के स्थानीय कोर्ट ने दोनों पर दर्ज परिवाद पर सुनवाई के बाद अब इसकी रिपोर्ट की मांग की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने एसएसपी से रिपोर्ट मांगी

    कलमबाग चौक पर एक माल के उद्घाटन के दौरान सड़क जाम करने के मामले में भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, अभिनेत्री आम्रपाली दूबे और अन्य पर दायर परिवाद में मामले में कोर्ट ने एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है।

    एंबुलेंस को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी

    आखिर किस परिस्थिति में कलमबाग रोड को जाम किया गया था, जिससे आम लोगों और एंबुलेंस को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। मामले की 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इस दिन कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

    लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दूबे, एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार, माल के मालिक विवेक अग्रवाल और विकास अग्रवाल को नामजद किया था।

    परिवाद में कहा था कि चार अक्टूबर को कलमबाग चौक स्थित कल्याण ज्वेलर्स के बगल में एक माल के उद्घाटन के लिए अभिनेता-अभिनेत्री को आमंत्रित किया गया।

    सड़क पर कार्यक्रम कराने का आरोप

    जानबूझकर सड़क पर कार्यक्रम कराया गया। कलमबाग चौक रोड पर भीड़ जुटी और आवागमन बाधित हुआ। जाम में एंबुलेंस भी घंटों फंसी रही। एसडीओ पूर्वी ने जानबूझकर कार्यक्रम का आदेश देकर आवागमन को बाधित कराने का कार्य किया। अगर भगदड़ मचती तो सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती थी।

    यूं तो यह मामला अभी अपने आरंभिक चरण में है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। खासकर उन बिंदुओं को बारे में जो कोर्ट ने उठाए हैं। प्रमुख रूप से जाम को लेकर। इसकी वजह से लोगों को हुई परेशानी को लेकर।  