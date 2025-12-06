Bigg Boss में शादी, 2 महीने में तलाक... अब Sara Khan ने दूसरी बार रचाई शादी, बनीं रामायण एक्टर के घर की बहू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'सपना बाबुल का... बिदाई' से घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस सारा खान (Sara Khan) अब दोबारा शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। सारा ने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड बेटे कृष पाठक (Krish Pathak) से शादी की है जो रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं।

सारा खान और कृष पाठक काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। पिछले महीने ही दोनों ने प्राइवेट तरीके से सगाई की थी और अब दोनों शादी के बंधन में भी बंध चुके हैं। हल्दी-मेहंदी सेरेमनी के बाद 5 दिसंबर को कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की।