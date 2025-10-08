Language
    Bigg Boss 4 की इस एक्ट्रेस ने गुपचुप ब्वॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, एक साल से लिव इन में रह रहा था कपल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:56 PM (IST)

    सपना बाबुल का (Sapna Babul Ka Bidaai) फेम एक्ट्रेस सारा खान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड और को-एक्टर कृष पाठक से कोर्ट मैरिज कर ली है। सारा और कृष एक साल से डेट कर रहे थे। सारा ने बताया कि कृष से उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और उन्हें पहली नजर में ही उनसे अपनापन महसूस हुआ था।

    सारा ने की ब्वॉयफ्रेंड संग शादी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सपना बाबुल का फेम एक्ट्रेस सारा खान ने अपने ब्वॉयफ्रेड और को-एक्टर कृष पाठक से शादी कर ली है। सारा ने सीरियल सपना बाबुल का बिदाई में आदर्श बहू साधना का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो प्रीत से बंधी ये डोरी राम मिलाए जोड़ी, ससुराल सिमर का जैसे सीरियलों में भी काम कर चुकी हैं।

    एक साल से कर रहे थे डेट

    दोनों लगभग एक साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अब 6 अक्टूबर को इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। सारा ने इस खास दिन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बॉम्बे टाइम्स को बताया कि जिस पल से वह और कृष साथ रहने लगे थे, उन्हें तभी से कृष की पत्नी जैसा महसूस होने लगा था। लेकिन आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को रजिस्टर कराना एक बिल्कुल अलग अनुभव था।

    सारा खान ने रजिस्टर कराई अपनी शादी

    रजिस्ट्रेशन कराने वाले पल को याद करते हुए 36 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा,"मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पेट में तितलियां उड़ने लगीं। वह वो सब कुछ है जो मैंने एक साथी से चाहा था। मुझे लगता है कि जब आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, तो सही व्यक्ति मिल ही जाता है। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता इस जीवन से भी आगे है।"

    एक-दूसरे से रोज सीखते हैं 

    सारा ने आगे कहा,"मैं इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गई हूं। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन कृष मुझे अपना सबसे अच्छा फैसला लगता है। हम हर दिन एक-दूसरे से सीख रहे हैं और यह शादी वाकई हर मायने में साझेदारी का एहसास दिलाती है।" दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और इसी साल दिसंबर में अपनी शादी रजिस्टर करवाएंगे।

    कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी?

    अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हुए, सारा ने बताया कि एक साल पहले उनकी मुलाकात कृष से एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। जब उन्होंने उसकी तस्वीर देखी, तो उन्हें तुरंत ही उससे अपनापन महसूस हुआ। जल्द ही उनकी बातचीत शुरू हो गई और अगले ही दिन उनकी मुलाक़ात हुई। इस दौरान सारा ने कृष को साफ-साफ बता दिया था कि वह किसी कैजुअल रिलेशन की तलाश में नहीं है, बल्कि सेटल डाउन होना चाहती हैं।

    वहीं कृष, POW: बंदी युद्ध के और ये झुकी झुकी सी नजर जैसे सीरियलों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने अपनी लव स्टोरी को जेन जेड अपनी प्रेम कहानी को एक सच्चे जेन-जेड रोमांस बताया।

