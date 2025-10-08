Bigg Boss 4 की इस एक्ट्रेस ने गुपचुप ब्वॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, एक साल से लिव इन में रह रहा था कपल

सपना बाबुल का (Sapna Babul Ka Bidaai) फेम एक्ट्रेस सारा खान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड और को-एक्टर कृष पाठक से कोर्ट मैरिज कर ली है। सारा और कृष एक साल से डेट कर रहे थे। सारा ने बताया कि कृष से उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और उन्हें पहली नजर में ही उनसे अपनापन महसूस हुआ था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सपना बाबुल का फेम एक्ट्रेस सारा खान ने अपने ब्वॉयफ्रेड और को-एक्टर कृष पाठक से शादी कर ली है। सारा ने सीरियल सपना बाबुल का बिदाई में आदर्श बहू साधना का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो प्रीत से बंधी ये डोरी राम मिलाए जोड़ी, ससुराल सिमर का जैसे सीरियलों में भी काम कर चुकी हैं।

एक साल से कर रहे थे डेट दोनों लगभग एक साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अब 6 अक्टूबर को इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। सारा ने इस खास दिन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बॉम्बे टाइम्स को बताया कि जिस पल से वह और कृष साथ रहने लगे थे, उन्हें तभी से कृष की पत्नी जैसा महसूस होने लगा था। लेकिन आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को रजिस्टर कराना एक बिल्कुल अलग अनुभव था।