Ramayan के 'लक्ष्मण' के घर की बहू बनेगी यह मुस्लिम एक्ट्रेस, हल्दी सेरेमनी में पति संग पहुंचीं गौहर खान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर टीवी सीरीयल रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष कपूर टीवी एक्ट्रेस सारा खान से शादी करने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और अब वे भारतीय रीति-रिवाज के शादी करने जा रहे हैं।

हल्दी सेरेमनी से सामने आए फोटो और वीडियो आज दोनों की हल्दी सेरमनी हुई जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वहीं उनकी शादी 5 दिसंबर को होगी। हल्दी सेरेमनी में टीवी के कई स्टार्स दोनों को बधाई और आशीर्वाद देने आए। सबसे ज्यादा ध्यान गौहर खान ने खींचा क्योंकि वे पहली बार अपने बेटे के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर स्पॉट हुईं। गौहर अपने बेटे और पति जैद दरबार के साथ हल्दी सेरेमनी में पहुंचीं।

View this post on Instagram A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan) पहली बार बेटे के साथ नजर आईं गौहर खान सारा खान ने 6 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक के साथ कोर्ट मैरिज की और अब, अपनी शादी के एक महीने बाद, कपल ने खुद को सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। वे अब अपनी शादी की रस्मों का आनंद ले रहे हैं और आज उनकी हल्दी सेरेमनी थी। कई दोस्तों को वेन्यू पर पहुंचते हुए देखा गया, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह थीं- गौहर खान। वे अपने दूसरे बेटे फरवान के साथ पहली बार दिखीं।