Samantha की शादी के 3 दिन बाद शोभिता ने शेयर की वेडिंग वीडियो, नागा चैतन्य के साथ इस तरह मनाई पहली एनिवर्सरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक साल पहले 4 दिसंबर को एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में शादी की थी। उनकी लव स्टोरी उनकी शादी के दिन से दो साल पहले शुरू हुई थी, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बात शुरु की और उनके बीच प्यार पनपा। अब आज कपल अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने खास दिन पर शोभिता एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में गोल्ड कांजीवरम सिल्क साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिस पर गोल्ड जरी का बारीक काम और भारी पारंपरिक ज्वेलरी थी। दूसरी ओर नागा अपने दादा अक्किनेनी नागेश्वर राव के गोल्डन पंचा के साथ कुर्ता पहने बहुत हैंडसम लग रहे थे। एक साल बाद आज, अपनी शादी के एक साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, शोभिता ने अपना खूबसूरत वेडिंग वीडियो जारी किया।

