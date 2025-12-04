Samantha की शादी के 3 दिन बाद शोभिता ने शेयर की वेडिंग वीडियो, नागा चैतन्य के साथ इस तरह मनाई पहली एनिवर्सरी
Sobhita-Naga Wedding Video: नागा चैतन्या और शोभिता धुलिपाला की शादी को एक साल पूरा हो गया है। कपल इस साल अपनी पहली शादी की सालगिरह मना रहा है इस मौके ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक साल पहले 4 दिसंबर को एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में शादी की थी। उनकी लव स्टोरी उनकी शादी के दिन से दो साल पहले शुरू हुई थी, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बात शुरु की और उनके बीच प्यार पनपा। अब आज कपल अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने खास दिन पर शोभिता एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में गोल्ड कांजीवरम सिल्क साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिस पर गोल्ड जरी का बारीक काम और भारी पारंपरिक ज्वेलरी थी। दूसरी ओर नागा अपने दादा अक्किनेनी नागेश्वर राव के गोल्डन पंचा के साथ कुर्ता पहने बहुत हैंडसम लग रहे थे। एक साल बाद आज, अपनी शादी के एक साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, शोभिता ने अपना खूबसूरत वेडिंग वीडियो जारी किया।
क्या है वेडिंग वीडियो में
शादी के इस शानदार वीडियो में नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला 'आई डू' कहते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए शोभिता कहती हैं, “मुझे नहीं पता कि मैं यह मानती हूं कि कोई इंसान अधूरा है और कोई और आकर उस कमी को पूरा कर देता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने आप में पूरे हैं। लेकिन अब मैं उनकी गैरमौजूदगी में पूरी नहीं हो पाऊंगी। अपनी पत्नी के बारे में नागा कहते हैं, “जब मैं उठता हूं और जब सोता हूं, तो उसका ख्याल, यह जानना कि वह मेरी जिंदगी में है, बहुत सुकून देने वाला एहसास है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ, उसके साथ कुछ भी जीत सकता हूं।”
वीडियो के साथ शोभिता ने कैप्शन दिया, 'हवा हमेशा घर की तरफ बहती है। डेक्कन में वापस और उस आदमी के साथ सूरज के चारों ओर एक ट्रिपी ट्रिप जिसे मैं पति कहती हूं, मुझे नया महसूस हो रहा है। जैसे आग से पवित्र हो गई हो, मिसेज के तौर पर एक साल!” अपनी पत्नी को जवाब देते हुए, चाय ने लिखा, “तुम्हारे सफर का हिस्सा बनकर खुशकिस्मत हूं मेरे प्यार, हैप्पी एनिवर्सरी।”
सोभिता से पहले, चाय की शादी सामंथा से हुई थी। कुछ साल पहले इस कपल का तलाक हो गया था और इस हफ्ते 1 दिसंबर को सामंथा ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी कर ली।
