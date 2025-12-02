Language
    1.5 करोड़ की है Samantha Ruth Prabhu की वेडिंग रिंग, फरवरी में ही Raj Nidimoru संग हो गई थी सगाई?

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    Samantha Ruth Prabhu-Raj Nidimoru Wedding: सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू शादी के बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन अब हर तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ...और पढ़ें

    फरवरी में हो गई थी सामंथा-राज की सगाई?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पुष्पा फेम और जानी मानी एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और फिल्ममेकर राज निदिमोरू (Raj Nidimoru) शादी के बंधन में बंध चुके हैं। पूरे रीति-रिवाजों के साथ दोनों ने शादी की है। हालांकि ये शादी बेहद प्राइवेट रखी गई और शादी की जानकारी सिर्फ कुछ ही वक्त पहले आई। शादी जब हुई तो हर तरफ ये सवाल आया कि आखिर में दोनों के बीच प्यार की शुरूआत कब हुई और हुई तो क्या इससे पहले दोनों इंगेजमेंट कर चुके थे। आइए आपको बताते हैं इसी के पीछे की कहानी...

    फरवरी में ही हो गई थी राज-सामंथा की सगाई!

    दरअसल शादी के वक्त ही अब सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ने भले ही शादी अब की हो लेकिन दोनों ने प्यार को लॉक इसी साल फरवरी में ही कर दिया था। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर फिलहाल कई तस्वीरें हैं, जो वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सामंथा रुथ प्रभु नजर आ रही हैं और साथ ही नजर आ रही है वो अंगूठी जो सामंथा की इंगेजमेंट रिंग है।

    इसी साल फरवरी 2025 में 13 फरवरी के दिन यानि वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन सामंथा ने इस तस्वीर को पोस्ट किया था। इस पोस्ट में सामंथा के इंगेजमेंट फिंगर में वही अंगूठी नजर आ रही है जो शादी की तस्वीरों में नजर आई है। इस तस्वीर के आने के बाद से कहा जा रहा है कि दोनों सगाई काफी पहले ही कर चुके थे।

    करोड़ों की है सामंथा की इंगेजमेंट रिंग?

    अब यूजर्स ने सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें देखीं, तो वो समझ गए कि राज और सामंथा के प्यार की शुरूआत काफी पहले ही हो गई थी और दोनों की शादी की तैयारियां भी काफी पहले से ही कर रहे थे। दोनों की सगाई भी पहले ही हो चुकी थी। हालांकि ये बात सामने नहीं आई।

     

    वहीं इंगेजमेंट रिंग वायरल होने के बाद अब इसकी प्राइज को लेकर भी चर्चा हो रही है। एनटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिब्रिटी ज्वैलरी एक्सपर्ट प्रियांशु गोयल ने बताया है कि सामंथा की वेडिंग रिंग करीब 1.5 करोड़ की है। लॉन्ग कट डायमंड वाली ये अंगूठी बेहद अलग तरह की है और इसीलिए ये इतनी महंगी है। हालांकि यह अंगूठी पूरी तरह से सिंपल ही है लेकिन इसकी कीमत इतनी ही बताई जा रही है।

    सामंथा और राज पिछले काफी लंबे वक्त से डेट कर रहे थे। 1 दिसंबर को दोनों ने कोयंबटूर के सदगुरू आश्रम में शादी की। इस शादी में महज 30 मेहमान ही शामिल हुए थे और शादी को बेहद प्राइवेट रखा गया था। शादी में सामंथा रेड कलर की साड़ी में नजर आईं तो वहीं राज ने सफेद कुर्ता पायजामा और बेज वेसकोट को पहना, जिसमें दोनों काफी खूबसूरत लग रहे थे।

     

    राज से पहले सामंथा ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी लेकिन साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया था। वहीं राज भी अपनी पहली पत्नी से अलग हो चुके हैं।

