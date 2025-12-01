Samantha-Raj Wedding Pics: लाल साड़ी..मेहंदी और गजरा, तलाक के 4 साल बाद दोबारा दुल्हन बनीं सामंथा
Samantha Ruth Prabhu Wedding: सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरु शादी के बंधन में बंध गए हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने शादी की तस्वीरों के जरिए इस बात की पुष्टि की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरु से अचानक शादी करके फैंस को चौंका दिया। दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आज 1 दिसंबर सोमवार को उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। सामंथा ने राज के साथ शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
सामंथा ने दिखाई शादी की झलक
शादी के बाद सामंथा ने सोशल मीडिया पर राज के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। शादी में सामंथा ने लाल साड़ी, मिनिमल मेहंदी और गजरा कैरी किया था, इस लुक में सामंथा काफी प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने गोल्डन ज्वैलरी और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया। वहीं राज ने व्हाईट कुर्ता और गोल्डन जैकेट कैरी कर सिंपल लुक रखा। राज और सामंथा की इन तस्वीरों पर उनके फ्रेंड्स, फैमिली और फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Samantha Second Marriage: सामंथा संग राज निदिमोरु की शादी पर पहली पत्नी ने कसा तंज! बोलीं- 'डेस्परेट लोग...'
सामंथा और राज ने कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में शादी रचाई। उन्होंने सोमवार की सुबह इस मंदिर में एक दूसरे का हाथ थामा। बताया जा रहा है कि उनकी शादी में करीबी लोग ही शामिल हुए, इसे बहुत प्राइवेट रखा गया।
पिछले साल उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें
सामंथा और राज की डेटिंग अफवाहें पिछले साल से सामने आना शुरु हुई थीं, उन्हें कई मौकों पर साथ देखा गया था, खासकर स्पोर्टस् इवेंट्स में। वहीं सामंथा ने राज की मशहूर सीरीज फैमिली मैन के सीजन 2 और सिटाडेल हनी बनी के हिंदी वर्जन में भी काम किया है।
राज निदिमारु की वाइफ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट
दूसरी ओर शादी राज की एक्स वाइफ श्यामली ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, 'हताश लोग, हताश करने वाले काम ही करते हैं'। वहीं सामंथा की भी यह दूसरी शादी है, उनकी पहली शादी नागा चैतन्या से हुई थी जिनसे उनका 2021 में तलाक हो गया।
