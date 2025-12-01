Samantha-Raj Wedding Pics: लाल साड़ी..मेहंदी और गजरा, तलाक के 4 साल बाद दोबारा दुल्हन बनीं सामंथा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरु से अचानक शादी करके फैंस को चौंका दिया। दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आज 1 दिसंबर सोमवार को उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। सामंथा ने राज के साथ शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामंथा ने दिखाई शादी की झलक शादी के बाद सामंथा ने सोशल मीडिया पर राज के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। शादी में सामंथा ने लाल साड़ी, मिनिमल मेहंदी और गजरा कैरी किया था, इस लुक में सामंथा काफी प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने गोल्डन ज्वैलरी और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया। वहीं राज ने व्हाईट कुर्ता और गोल्डन जैकेट कैरी कर सिंपल लुक रखा। राज और सामंथा की इन तस्वीरों पर उनके फ्रेंड्स, फैमिली और फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।