Samantha Second Marriage: सामंथा संग राज निदिमोरु की शादी पर पहली पत्नी ने कसा तंज! बोलीं- 'डेस्परेट लोग...'
सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) को लेकर खबर आ रही है कि उन्होंने डायरेक्टर राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) के साथ दूसरी शादी कर ली है। अब राज की पहली पत्नी श्यामली डे ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रुथ प्रभु काफी समय से राज निदिमोरु को डेट करने को लेकर चर्चा में थीं। अब खबर आ रही है कि दोनों ने शादी कर ली है। सामंथा संग शादी के बीच अब राज की पहली पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है।
सामंथा रुथ प्रभु पिछले एक साल से द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरु के साथ अपनी डेटिंग को लेकर सुर्खियां बटोर रही थीं। नागा चैतन्य से तलाक लेने के बाद उन्हें राज में दोबारा प्यार मिला। अब सामंथा ने राज से दूसरी शादी कर ली है।
राज की पहली पत्नी का क्रिप्टिक पोस्ट
राज निदिमोरु की भी यह दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी श्यामली डे (Shhyamali De) हैं। सामंथा और राज की दूसरी शादी की खबरों के बीच अब श्यामली डे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्वोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, "डेस्परेट लोग डेस्परेट चीजें करते हैं।"
राज-सामंथा ने मंदिर में की शादी!
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने सोमवार को कोयंबटूर में ईशा सेंटर के अंदर मौजूद लिंग भैरवी मंदिर में शादी कर ली है। शादी में सामंथा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। इस प्राइवेट फंक्शन में सिर्फ 30 लोग मौजूद थे। हालांकि, अभी तक सामंथा या राज में से किसी ने भी शादी की तस्वीरें शेयर नहीं की हैं और ना ही इसे ऑफिशियल किया है।
चार साल पहले सामंथा का हुआ था तलाक
बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु ने पहली शादी साल 2017 में नागा चैतन्य से की थी। 2021 में दोनों का तलाक हो गया था। वहीं, राज की पहली पत्नी श्यामली हैं जिनसे कब तलाक हुआ, अभी इसकी जानकारी नहीं है। सामंथा, राज से उम्र में 8 साल छोटी हैं। दोनों ने साथ में द फैमिली मैन 2 और सिटाडेल हनी बनी में काम किया था।
