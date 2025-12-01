Samantha Second Marriage: सामंथा संग राज निदिमोरु की शादी पर पहली पत्नी ने कसा तंज! बोलीं- 'डेस्परेट लोग...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रुथ प्रभु काफी समय से राज निदिमोरु को डेट करने को लेकर चर्चा में थीं। अब खबर आ रही है कि दोनों ने शादी कर ली है। सामंथा संग शादी के बीच अब राज की पहली पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है।

सामंथा रुथ प्रभु पिछले एक साल से द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरु के साथ अपनी डेटिंग को लेकर सुर्खियां बटोर रही थीं। नागा चैतन्य से तलाक लेने के बाद उन्हें राज में दोबारा प्यार मिला। अब सामंथा ने राज से दूसरी शादी कर ली है।

राज की पहली पत्नी का क्रिप्टिक पोस्ट राज निदिमोरु की भी यह दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी श्यामली डे (Shhyamali De) हैं। सामंथा और राज की दूसरी शादी की खबरों के बीच अब श्यामली डे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्वोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, "डेस्परेट लोग डेस्परेट चीजें करते हैं।"