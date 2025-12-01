Samantha Ruth Prabhu ने की दूसरी शादी, फैमिली मैन के डायरेक्टर को बनाया अपना हमसफर
Samantha Ruth Prabhu- Raj Nidimoru Marriage: सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) की डेटिंग को लेकर पिछले काफी दिनों से खबरें आ रही हैं। दोनों का रिलेशन कंफर्म भी हो चुका है और अब लीजिए राज और सामंथा (Raj Nidimoru Samantha Ruth Marriage) ने शादी कर ली है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) इन दिनों साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। समांथा एक तरफ जहां अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में रह रही हैं, तो दूसरी तरफ समांथा की लव-लाइफ को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं। सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) की डेटिंग को लेकर पिछले काफी दिनों से खबरें आ रही हैं। दोनों का रिलेशन कंफर्म भी हो चुका है और अब लीजिए राज और सामंथा (Raj Nidimoru Samantha Ruth Marriage) ने शादी कर ली है।
शादी के बंधन में बंधे सामंथा-राज
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राज और सामंथा शादी कर चुके हैं। हालांकि दोनों की शादी को लेकर सिर्फ खबरें ही आ रही थीं लेकिन अब दोनों शादी के बंधंन में बंध चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों ने शादी ईशा योग केंद्र के अंदर 'लिंग भैरवी' मंदिर में की है। शादी सोमवार सुबह हुई है और शादी की खबरें रविवार देर रात से ही आने लगी थीं।
बताया गया है कि इस शादी में महज 30 मेहमान ही शामिल हुए थे। इसके अलावा बताया गया कि शादी में सामंथा ने लाल कलर की सा
ड़ी पहनी थी। वहीं राज बेहद सादा कपड़ों में नजर आए। शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया और इसकी खबर ज्यादा लोगों को नहीं दी गई।
राज की वाइफ एक्स वाइफ ने किया कमेंट
उधर शादी के बीच ही राज की एक्स वाइफ श्यामाली डे ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी किया है। राज की एक्स वाइफ ने इंस्टाग्राम स्टोरी ने में लिखा कि,. 'हताश लोग हताश करने वाले काम करते हैं।' अब इस पोस्ट के आने के बाद से और ज्यादा चर्चा हो गई है कि क्या वाकई में राज शादी कर चुके हैं और इसकी जानकारी उनकी एक्स वाइफ को भी है।
वहीं सामंथा की बात करें तो सामंथा ने इससे पहले नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य के साथ शादी की थी और फिर शादी के 4 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। उधर नागा चैतन्य भी दूसरी शादी शोभिता धूलिपाला से कर चुके हैं और अब सामंथा ने भी फैमिली मैन के डायरेक्टर संग अपना घर बसा लिया है।
