कौन हैं सामंथा के दूसरे पति Raj Nidimoru? फैमिली मैन के डायरेक्टर संग कैसे शुरु हुई साउथ ब्यूटी की लव स्टोरी
Who is Raj Nidimoru: सामंथा रूथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू फिर से सुर्खियों में हैं, इस बार रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने एक सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है। आइए जानते हैं कौन हैं राज निदिमोरु और कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रूथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरु एक बार फिर सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार किसी कोजी तस्वीर या वीडियो की वजह से नहीं खबर है कि दोनों ने शादी कर ली है। लंबे वक्त से दोनों की डेटिंग अफवाहें उड़ रही थीं और अब दोनों ने एक सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है। आइए जानते हैं कौन हैं सामंथा के नए हमसफर।
सामंथा और राज ने की शादी
मीडिया रिपोर्ट्से के मुताबिक एक सीक्रेट सेरेमनी में सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। हालांकि, न तो सामंथा और न ही राज ने पब्लिकली कुछ भी कन्फर्म किया है। उनके रिलेशनशिप की अफवाहें इस साल की शुरुआत में तब उड़ीं जब राज को चेन्नई सुपर चैंप्स की मालिक सामंथा के साथ वर्ल्ड पिकलबॉल लीग मैच में देखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शादी सुबह-सुबह ईशा योग सेंटर के अंदर लिंग भैरवी मंदिर में हुई।
राज निदिमोरु कौन हैं?
राज निदिमोरू मशहूर फिल्ममेकिंग टीम 'राज एंड डी.के.' के मेंबर हैं। शोर इन द सिटी, सिनेमा बंदी और अनपॉज्ड जैसी फिल्मों के साथ-साथ द फैमिली मैन, सिटाडेल: हनी बनी और फर्जी जैसे पॉपुलर टेलीविजन शो के साथ इस जोड़ी ने अपनी शानदार, कैरेक्टर-ड्रिवन कहानी कहने के तरीके के लिए पहचान बनाई है। हाल ही में उनकी फैमिली मैन 3 आई है जो ओटीटी पर छा हुई है वहीं इसके दूसरे सीजन में सामंथा ने भी काम किया था।
राज का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था, उन्होंने US जाने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहले SVU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। उनके टेक करियर ने फिल्ममेकिंग को रास्ता दिया और 2009 में उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू, 99, ने OTT और थिएटर दोनों में एक सफल करियर की शुरुआत की।
3 साल पहले टूटी पहली शादी
राज की शादी 2015 से श्यामाली डे से हुई थी, जो 2022 में अलग हो गए। श्यामाली साइकोलॉजी में ग्रेजुएट हैं और उनका फिल्मों में अच्छा बैकग्राउंड है, उन्होंने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर और रंग दे बसंती और ओमकारा जैसी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटर और कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है।
नागा चैतन्य से हुई थी सामंथा की पहली शादी
सामंथा की शादी पहले एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी, अक्टूबर 2017 में गोवा में हुई उनकी शादी के बाद से ही फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि, इस कपल ने 2021 में अपने अलग होने की घोषणा की, जिससे उनके फैंस निराश हो गए। वहीं नागा ने भी शोभिता धूलिपाला से पिछले साल दिसंबर में शादी कर ली।
