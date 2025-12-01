कौन हैं सामंथा के दूसरे पति Raj Nidimoru? फैमिली मैन के डायरेक्टर संग कैसे शुरु हुई साउथ ब्यूटी की लव स्टोरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रूथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरु एक बार फिर सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार किसी कोजी तस्वीर या वीडियो की वजह से नहीं खबर है कि दोनों ने शादी कर ली है। लंबे वक्त से दोनों की डेटिंग अफवाहें उड़ रही थीं और अब दोनों ने एक सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है। आइए जानते हैं कौन हैं सामंथा के नए हमसफर।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामंथा और राज ने की शादी मीडिया रिपोर्ट्से के मुताबिक एक सीक्रेट सेरेमनी में सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। हालांकि, न तो सामंथा और न ही राज ने पब्लिकली कुछ भी कन्फर्म किया है। उनके रिलेशनशिप की अफवाहें इस साल की शुरुआत में तब उड़ीं जब राज को चेन्नई सुपर चैंप्स की मालिक सामंथा के साथ वर्ल्ड पिकलबॉल लीग मैच में देखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शादी सुबह-सुबह ईशा योग सेंटर के अंदर लिंग भैरवी मंदिर में हुई।

राज का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था, उन्होंने US जाने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहले SVU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। उनके टेक करियर ने फिल्ममेकिंग को रास्ता दिया और 2009 में उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू, 99, ने OTT और थिएटर दोनों में एक सफल करियर की शुरुआत की।

3 साल पहले टूटी पहली शादी राज की शादी 2015 से श्यामाली डे से हुई थी, जो 2022 में अलग हो गए। श्यामाली साइकोलॉजी में ग्रेजुएट हैं और उनका फिल्मों में अच्छा बैकग्राउंड है, उन्होंने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर और रंग दे बसंती और ओमकारा जैसी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटर और कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है।