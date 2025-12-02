Language
    Samantha Ruth Prabhu की शादी के बीच नागा चैतन्य ने किया ऐसा पोस्ट, यूजर्स बोले- डायमंड खो गया

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    सामंथा रुथ प्रभु की शादी की चर्चा के बीच, नागा चैतन्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लोगों का मानना है कि नागा ने ये पोस्ट जानबूझकर डाला है, जिसकी वजह से वह साउथ सुपरस्टार को कमेंट बॉक्स में ट्रोल करते हुए उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं।  

    सामंथा रुथ प्रभु की शादी के बीच नागा चैतन्य का पोस्ट वायरल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रुथ प्रभु की दूसरी शादी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। द फैमिली मैन 3 के डायरेक्टर को कुछ सालों डेट करने के बाद पुष्पा एक्ट्रेस ने 1 दिसंबर को राज निदिमोरू के साथ शादी रचाई, जिसमें केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शुमार हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामंथा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि, इस बीच ही अब उनके एक्स हसबैंड नागा चैतन्य का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं।

    नागा चैतन्य की पोस्ट हो रही है वायरल

    साउथ स्टार नागा चैतन्य ने हाल ही में जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, उसमें वह उनकी अमेजन प्राइम शो 'धूता' को लेकर है। इस फोटो में नागा काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "धूता एक ऐसा शो है, जिसने ये साबित कर दिया है कि अगर एक एक्टर के तौर पर आप क्रिएटिविटी और ईमानदारी से कोई किरदार निभाते हैं, तो लोग आपसे जरूर कनेक्ट होते हैं। वह उस एनर्जी को महसूस करते हैं और आपको देते हैं। थैंक यू...धूता के 2 साल। जिन्होंने इसे पॉसिबल बनाया, उस टीम को ढेर सारा प्यार"।

    सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल हुए नागा चैतन्य?

    यूं तो नागा चैतन्य के पोस्ट का सामंथा रूथ प्रभु की शादी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर वह इस बात को लेकर ट्रोल हो रहे हैं कि वह सामंथा की शादी की लाइमलाइट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "भाई, आपके पास इस पोस्ट को शेयर करने का कोई कारण नहीं था"।

    दूसरे यूजर ने लिखा, "आज तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होगा ना"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "ऐसा ही चेहरा होता है, जब आप डायमंड खो देते हो"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "ये आप दोनों का डिसीजन था, लेकिन अब आप डायमंड खो चुके हो"। आपको बता दें कि सामंथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य ने साल 2017 में गोवा में धूमधाम से शादी की थी, लेकिन साल 2021 में कपल का तलाक हो गया।

