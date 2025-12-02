Samantha Ruth Prabhu की शादी की इनसाइड तस्वीरें आई सामने, साज-सजावट देख खुली रह जाएंगी आंखें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने सोमवार को अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड और फैमिली मैन 3 (Family Man 3) के डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ विवाह किया, जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी शादी में सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार के मेंबर्स ही शामिल हुए थे। सामंथा रुथ प्रभु के बाद अब हाल ही में उनकी करीबी दोस्त ने एक्ट्रेस की वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें घर की साज-सजावट से लेकर हर एक चीज फैंस का ध्यान खींच लेगी।

एक-दूसरे में खोए दिखे सामंथा-राज सामंथा रूथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) के बाद उनकी करीबी दोस्त और फैशन डिजाइनर शिल्पा रेड्डी अंदर की कुछ बहुत ही खूबसूरत फोटोज शेयर की है। पहली फोटो में लाल साड़ी के गोल्ड ज्वेलरी पहने सामंथा रूथ प्रभु के चेहरे की स्माइल से ये साफ दिख रहा है कि वह राज के साथ जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने के लिए उत्सुक हैं।