Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samantha Ruth Prabhu की शादी की इनसाइड तस्वीरें आई सामने, साज-सजावट देख खुली रह जाएंगी आंखें

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:33 AM (IST)

    नागा चैतन्य से शादी टूटने के बाद एक बार फिर से 'द फैमिली मैन-3' के डायरेक्टर राज निदिमोरू में सामंथा रुथ प्रभु ने प्यार ढूंढा। कुछ सालों तक उन्हें डेट करने के बाद दोनों ने सोमवार को विवाह किया। उनके लुक्स तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब उनकी शादी की इनसाइड तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सामंथा रुथ प्रभु- राज निदिमोरू के विवाह की अनदेखी तस्वीरें/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने सोमवार को अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड और फैमिली मैन 3 (Family Man 3) के डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ विवाह किया, जिसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनकी शादी में सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार के मेंबर्स ही शामिल हुए थे। सामंथा रुथ प्रभु के बाद अब हाल ही में उनकी करीबी दोस्त ने एक्ट्रेस की वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें घर की साज-सजावट से लेकर हर एक चीज फैंस का ध्यान खींच लेगी।

    एक-दूसरे में खोए दिखे सामंथा-राज

    सामंथा रूथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) के बाद उनकी करीबी दोस्त और फैशन डिजाइनर शिल्पा रेड्डी अंदर की कुछ बहुत ही खूबसूरत फोटोज शेयर की है। पहली फोटो में लाल साड़ी के गोल्ड ज्वेलरी पहने सामंथा रूथ प्रभु के चेहरे की स्माइल से ये साफ दिख रहा है कि वह राज के साथ जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने के लिए उत्सुक हैं।

    यह भी पढ़ें- Samantha-Raj Wedding Pics: लाल साड़ी..मेहंदी और गजरा, तलाक के 4 साल बाद दोबारा दुल्हन बनीं सामंथा

    वहीं एक अन्य फोटो में शिल्पा अपनी दोस्त पर प्यार लुटाते हुए दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के अलावा एक अन्य फोटो में राज और सामंथा भूता शुद्धि विवाह के दौरान सभी को भुलाकर एक-दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। इन तस्वीरों में जहां सामंथा रुथ प्रभु की सिम्पिलिसिटी दिल जीत रही है, तो वहीं जहां उनका विवाह हुआ, वहां पर भी बहुत ज्यादा साज-सजावट ने करके कपल ने हर चीज को सिंपल रखा, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

    [image] - 3809999

    सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंटे फैंस

    सामंथा रुथ प्रभु की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस मिले-जुले रिएक्शन दे रहे हैं। एक तरफ जहां कई लोग उन्हें 'द फैमिली मैन' डायरेक्टर का घर तोड़ने का जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं उनके चाहने वाले उनको हील होता हुआ देखकर काफी खुश हैं। एक यूजर ने लिखा, "फाइनली इनका दर्द हील हुआ, मैं सच में उनके लिए खुश हूं.. लव यू सैम"।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Shilpa Reddy (@shilpareddy.official)

    दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने एक लंबे समय के बाद इनके चेहरे पर वही स्माइल देखी है..उम्मीद करते हैं ये मुस्कान बनी रहे। इस कपल को भगवान ढेर सारी खुशियां दें"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आप सबसे खूबसूरत दुल्हन हो सामंथा, अपने लोग आपके साथ हैं"।

    यह भी पढ़ें- कौन हैं सामंथा के दूसरे पति Raj Nidimoru? फैमिली मैन के डायरेक्टर संग कैसे शुरु हुई साउथ ब्यूटी की लव स्टोरी