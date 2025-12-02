Samantha ने 'भूत शुद्धि विवाह' से क्यों की राज निदिमोरू से शादी? सद्गुरु के आश्रम में निभाए ये रीति रिवाज
Samantha-Raj Wedding: सामंथा प्रभु और राज निदिमोरू की शादी ने फैंस को चौंका दिया। जब उनकी शादी की तस्वीरें सामने आईं तो फैंस उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन इन तस्वीरों में सबने एक बात और नोटिस की कि सामंथा और राज ने अलग रीति-रिवाज से यह शादी की है जो है- 'भूत शुद्धि विवाह'। आइए जानते हैं इसके बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर सामंथा प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू ने सोमवार को कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में पवित्र भूत शुद्धि विवाह किया। लेकिन यह शादी की रस्म असल में क्या है और इसे योग विज्ञान में इतना जरूरी क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं।
क्या है भूत शुद्धि विवाह?
यह छोटी सी रस्म जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए, भूत शुद्धि विवाह की हमेशा रहने वाली योग परंपरा के अनुसार की गई। यह एक अनोखी रस्म है जिसे पार्टनर के बीच सोच, भावना या शारीरिकता से परे एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भूत शुद्धि विवाह, ईशा योग सेंटर द्वारा आयोजित तीन पवित्र विवाह समारोहों में से एक है। अन्य में लिंग भैरवी विवाह और विवाह वैभव शामिल हैं।
क्या मान्यता है इसकी
विवाह के दिल में शुद्धि के लिए तत्वों को मिलाने और साफ करने का विचार है। लिंग भैरवी के घरों या कुछ खास जगहों पर किया जाने वाला भूत शुद्धि विवाह, जोड़े के अंदर के पांच तत्वों – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को शुद्ध करता है और देवी की कृपा से उनके जीवन में तालमेल, खुशहाली और आध्यात्मिक तालमेल की शुरुआत होती है।
लिंग भैरवी दिव्य स्त्री का उग्र और दयालु रूप है, जिसे सद्गुरु ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए प्रतिष्ठित किया है। यह निवास स्थान जीवन को बेहतर बनाने वाले अनुष्ठानों के लिए एक शक्तिशाली जगह के रूप में काम करता है, जिसमें देवी का आठ फुट का रूप है जो ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि वह शरीर, मन और ऊर्जा को स्थिर करके, जन्म से लेकर स्वर्ग तक, जीवन के हर चरण में मदद करती हैं।
भूत शुद्धि विवाह के दौरान जोड़ा एक बड़े समारोह में हिस्सा लेता है जिसमें पवित्र शादी की अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाना शामिल है, जो तत्वों की शुद्धि और एकता का प्रतीक है। जो जोड़े देवी की मौजूदगी में अपनी मन्नतें दोहराना चाहते हैं, वे भी यह पवित्र रस्म चुन सकते हैं, बस शर्त यह है कि जब दुल्हन प्रेग्नेंट हो तो यह रस्म नहीं की जाती है।
सामंथा और राज ने 1 दिसंबर 2025 को कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में शादी की और इस शादी में उनके करीबी लोग ही शामिल हुए। शादी के बाद ही सामंथा ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं जिनमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं।
