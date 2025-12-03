Raj Nidimoru की बहन ने 'भाभी' Samantha का फैमिली में किया ऑफिशियल स्वागत, हाथों में हाथ डाले नजर आया कपल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) के साथ तलाक के चार साल बाद सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने डायरेक्टर राज निदिमोरू (Raj Nidimoru) के साथ शादी कर ली। खबरों की मानें तो फैमिली मैन में साथ काम करने के दौरान दोनों के रिश्ता गहरा हुआ जो आगे चलकर प्यार में तबदील हो गया। 1 दिसंबर को कपल ने ईशा योग सेंटर के अंदर लिंग भैरवी मंदिर शादी करके रिश्ते को ऑफिशियल किया।

राज निदिमोरू की बहन ने शेयर किया नोट इस दौरान दोनों के परिवारों से केवल 30 मेहमान इस आयोजन का हिस्सा बनें। अर्पिता मेहता की डिजाइन की हुई लाल बनारसी साड़ी में सामंथा दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनकी पोर्ट्रेट कट डायमंड रिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं अब राज की बहन शीतल निदिमोरू ने शादी की अनसीन ग्रुप फोटोज शेयर करते हुए एक लंबे चौड़े नोट के साथ भाभी का परिवार में स्वागत किया।