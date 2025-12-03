Raj Nidimoru की बहन ने 'भाभी' Samantha का फैमिली में किया ऑफिशियल स्वागत, हाथों में हाथ डाले नजर आया कपल
नागा चैतन्य से तलाक के चार साल बाद सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरू (Raj Nidimoru) से शादी कर ली है। 1 दिसंबर को ईशा योग सेंटर के ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) के साथ तलाक के चार साल बाद सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने डायरेक्टर राज निदिमोरू (Raj Nidimoru) के साथ शादी कर ली। खबरों की मानें तो फैमिली मैन में साथ काम करने के दौरान दोनों के रिश्ता गहरा हुआ जो आगे चलकर प्यार में तबदील हो गया। 1 दिसंबर को कपल ने ईशा योग सेंटर के अंदर लिंग भैरवी मंदिर शादी करके रिश्ते को ऑफिशियल किया।
राज निदिमोरू की बहन ने शेयर किया नोट
इस दौरान दोनों के परिवारों से केवल 30 मेहमान इस आयोजन का हिस्सा बनें। अर्पिता मेहता की डिजाइन की हुई लाल बनारसी साड़ी में सामंथा दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनकी पोर्ट्रेट कट डायमंड रिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं अब राज की बहन शीतल निदिमोरू ने शादी की अनसीन ग्रुप फोटोज शेयर करते हुए एक लंबे चौड़े नोट के साथ भाभी का परिवार में स्वागत किया।
राज और सामंथा के लिए इमोशनल हुईं शीतल
इसमें सामंथा और राज ठीक शादी संपन्न होने के बाद फैमिली फोटो के लिए साथ आए। दोनों के गले में वरमाला पड़ी हुई है और उन्होंने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। उनके साथ में परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। शीतल ने लिखा कि चंद्रकुंड में शिव की पूजा करते समय वो पूरी तरह से भावुक थीं। उनकी आंखों से आंसू भी निकले, जो दर्द नहीं, शुक्रगुजार होने के आंसू थे। वो कहती हैं, 'इस पल में मुझे जो शांति महसूस हो रही है, हमारे परिवार में जो क्लैरिटी आई है, राज और सामंथा के सफर में 'जेंटल अलाइनमेंट' की गहरी भावना के लिए शुक्रिया।'
शीतल ने जताया गर्व
शीतल ने आगे कहा कि परिवार के तौर पर उन्हें इस बात पर गर्व है कि सामंथा और राज अपनी इस जर्नी में कैसे आगे बढ़े। शांत, गरिमा, ईमानदारी और एक स्थिरता के साथ जो तभी आती है, जब दो दिल इरादे से एक ही रास्ता चुनते हैं। एक परिवार के तौर पर हम पूरी तरह से खुशी-खुशी और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ खड़े हैं। उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और हर तरह से उनका साथ दे रहे हैं।
बता दें कि सामंथा की तरह ही राज भी पहले से शादीशुदा हैं। सामंथा से पहले, राज की शादी श्यामालीडे से हुई थी। बताया जा रहा है कि 2022 में उनका तलाक हो गया था।
