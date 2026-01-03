Language
    Bigg Boss की एक्स कंटेस्टेंट ने की सगाई, मंगेतर संग किया खुल्लम खुल्ला रोमांस 

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:46 AM (IST)

    मनवीर गुजर और स्वामी ओम के सीजन में नजर आईं बिग बॉस 10 कंटेस्टेंट नितिभा कौल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपने जर्मनी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने की सगाई / फोटो-Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 10 में नजर आईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नितिभा कौल ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड संग सगाई कर ली है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। नितिभा कौल ने फोटोज के साथ-साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया और साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए बड़ी ही आसानी से हां कह दिया।

    अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। नीचे देखें उनकी सगाई की खूबसूरत फोटोज:

    घुटनों पर बैठकर ब्वॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज

    नितिभा कौल ने इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट का एक बेहद ही प्यारा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि ये प्रपोजल उनके लिए भी सरप्राइज था। वीडियो में नितिभा कौल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह डेकोरेट वैन्यू की तरफ बढ़ रही हैं। उनके ब्वॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर उनसे फॉरेवर साथ रहने का सवाल पूछा, जिसके बाद तुरंत ही उन्होंने हां कह दिया। इंस्टाग्राम कैप्शन में नितिभा कौल ने कहा, "ये सबसे आसान हां था जो मैंने अभी तक बोला है"। उन्होंने इसके साथ ही रिंग का इमोजी भी लगाया"।

    View this post on Instagram

    A post shared by Nitibha Kaul (@nitibhakaul)

    नितिभा कौल ने शेयर की इंटीमेट फोटोज

    इस प्रपोजल वीडियो के साथ ही बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने अपने ब्वॉयफ्रेंड संग कई इंटीमेट फोटोज भी शेयर की, जहां पहली फोटो में वह ब्वॉयफ्रेंड को किस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में उनके मंगेतर घुटने पर बैठे हुए हैं। दोनों की एक अन्य फोटो काफी इंटीमेट है। फोटोज की सीरीज को शेयर करते हुए नितिभा कौल ने कैप्शन में लिखा, "इस ब्यूटीफुल मौके पर, मेरे प्यार ने मुझे हमेशा के लिए अपना बनने के लिए कहा। सालों तक देर रात की फोन कॉल, एयरपोर्ट पर विदाई, अनगिनत आंसू और एक-दूसरे के समय से परे अलग-अलग देशों में रहने के बाद हर मोमेंट वर्थफुल था।"

    nitibha kaul engagement (1)

    नितिभा ने मंगेतर के लिए प्यार जताते हुए आगे लिखा, "जैसा मैंने सपना देखा था, ठीक वैसे ही उन्होंने मुझे प्रपोज किया। ये सरप्राइज, ये रिंग खासतौर पर वह शख्स जिसने मुझे हमेशा ये महसूस करवाया कि मैं सबसे लकी गर्ल हूं। मैं हमारे अगले चैप्टर का इंतजार नहीं कर सकती हूं एक साथ। मैं अभी भी इस प्रोसेस में हूं कि मैं अब मंगेतर बन चुकी हूं।"

