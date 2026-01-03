Bigg Boss की एक्स कंटेस्टेंट ने की सगाई, मंगेतर संग किया खुल्लम खुल्ला रोमांस 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 10 में नजर आईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नितिभा कौल ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड संग सगाई कर ली है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। नितिभा कौल ने फोटोज के साथ-साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया और साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए बड़ी ही आसानी से हां कह दिया।

अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। नीचे देखें उनकी सगाई की खूबसूरत फोटोज: घुटनों पर बैठकर ब्वॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज नितिभा कौल ने इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट का एक बेहद ही प्यारा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि ये प्रपोजल उनके लिए भी सरप्राइज था। वीडियो में नितिभा कौल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह डेकोरेट वैन्यू की तरफ बढ़ रही हैं। उनके ब्वॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर उनसे फॉरेवर साथ रहने का सवाल पूछा, जिसके बाद तुरंत ही उन्होंने हां कह दिया। इंस्टाग्राम कैप्शन में नितिभा कौल ने कहा, "ये सबसे आसान हां था जो मैंने अभी तक बोला है"। उन्होंने इसके साथ ही रिंग का इमोजी भी लगाया"।