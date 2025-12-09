Language
    Bigg Boss के एक्स कंटेस्टेंट जीशान का हुआ एक्सीडेंट, जिम से लौटते वक्त हुआ हादसा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    रियलिटी शो बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट जीशान का मुंबई के यारी रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जब उनकी कार एक बुजुर्ग कपल को ले जा रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई। ...और पढ़ें

    बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जीशान का हुआ एक्सीडेंट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुमकुम भाग्य और बिग बॉस OTT जैसे शो के लिए मशहूर टीवी एक्टर जीशान खान का देर रात मुंबई के यारी रोड पर एक्सीडेंट हो गया। जीशान रात करीब 10:30 बजे जिम से घर लौट रहे थे, तभी दूसरी तरफ से आ रही एक कार उनकी गाड़ी से टकरा गई। दूसरी कार में एक बुजुर्ग कपल बैठे थे।

    पुलिस कर रही मामले की जांच

    एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई और पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है, हालांकि वे मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों कारों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। एक्टर ने अभी तक सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट के बारे में चुप्पी साध रखी है।

    बिग बॉस ओटीटी 1 में दिखे थे जीशान

    जीशान खान 2019 से 2021 तक जी टीवी के कुमकुम भाग्य में आर्यन खन्ना के रोल से घर-घर में मशहूर हो गए। इस कैरेक्टर ने उन्हें बड़े पैमाने पर पहचान दिलाई और टेलीविजन इंडस्ट्री में उनकी जगह पक्की करने में मदद की। बाद में वह एकता कपूर की नागिन में दिखे। इसके बाद बिग बॉस OTT के पहले सीजन में एंट्री करने के बाद जीशान और भी पॉपुलर हो गए। रियलिटी शो में, वह अपने शांत, सीधे-सादे रवैये के लिए जाने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके आस-पास के हालात मुश्किल हो जाते थे।

    बिग बॉस से मिली पहचान

    बिग बॉस OTT से पहले जीशान ने टेलीविजन में एक अच्छा करियर बना लिया था, लेकिन रियलिटी शो ने दर्शकों को स्क्रिप्ट से परे यह करीब से देखने का मौका दिया कि वह कौन हैं। हालांकि, एक टास्क के दौरान फिजिकल कॉन्टैक्ट से जुड़े नियम के उल्लंघन के बाद उनका सफर छोटा हो गया। अचानक बाहर होने के बावजूद, जीशान के BB OTT शो ने उनकी शोहरत बढ़ाई और बाद में उन्होंने फैंस को धन्यवाद देते हुए एक दिल से लिखा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अभी भी अपने शुभचिंतकों से मिले सपोर्ट की वजह से विनर जैसा महसूस करते हैं।

    जीशान का एक्टिंग करियर 2015 में स्टार प्लस पर कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान से शुरू हुआ, उसके बाद सोनी टीवी पर परवरिश सीजन 2 आया। इंस्टाग्राम पर उनके 919 हजार फॉलोअर्स हैं और जल्द ही एक मिलियन तक पहुंचने वाले हैं।

