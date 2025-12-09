Bigg Boss के एक्स कंटेस्टेंट जीशान का हुआ एक्सीडेंट, जिम से लौटते वक्त हुआ हादसा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुमकुम भाग्य और बिग बॉस OTT जैसे शो के लिए मशहूर टीवी एक्टर जीशान खान का देर रात मुंबई के यारी रोड पर एक्सीडेंट हो गया। जीशान रात करीब 10:30 बजे जिम से घर लौट रहे थे, तभी दूसरी तरफ से आ रही एक कार उनकी गाड़ी से टकरा गई। दूसरी कार में एक बुजुर्ग कपल बैठे थे।

पुलिस कर रही मामले की जांच एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई और पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है, हालांकि वे मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों कारों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। एक्टर ने अभी तक सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट के बारे में चुप्पी साध रखी है।

बिग बॉस से मिली पहचान बिग बॉस OTT से पहले जीशान ने टेलीविजन में एक अच्छा करियर बना लिया था, लेकिन रियलिटी शो ने दर्शकों को स्क्रिप्ट से परे यह करीब से देखने का मौका दिया कि वह कौन हैं। हालांकि, एक टास्क के दौरान फिजिकल कॉन्टैक्ट से जुड़े नियम के उल्लंघन के बाद उनका सफर छोटा हो गया। अचानक बाहर होने के बावजूद, जीशान के BB OTT शो ने उनकी शोहरत बढ़ाई और बाद में उन्होंने फैंस को धन्यवाद देते हुए एक दिल से लिखा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अभी भी अपने शुभचिंतकों से मिले सपोर्ट की वजह से विनर जैसा महसूस करते हैं।