    Bharti Singh की हुई गोद भराई, 'लाफ्टर शेफ्स' के स्टार्स ने दिया सरप्राइज; फोटोज-वीडियो वायरल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    Bharti Singh Baby Shower: कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। डिलीवरी से पहले उन्होंने अपने खास दोस्तों के साथ गोद भराई सेलिब्रेट की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। 

    भारती सिंह की गोद भराई की तस्वीरें। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह (Bharti Singh) 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। तीन साल पहले ही कॉमेडियन ने एक बेटे को जन्म दिया था और अब वह दूसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली हैं। 

    डिलीवरी से पहले भारती सिंह ने अपने दोस्तों के साथ गोद भराई (Bharti Singh Baby Shower) सेलिब्रेट की जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों और वीडियो में कॉमेडियन दोस्तों के साथ इस खास मौके को एन्जॉय करती हुई दिखाई दीं। 

    भारती सिंह ने एन्जॉय की गोद भराई पार्टी

    दरअसल, भारती सिंह को लाफ्टर शेफ्स के सेलिब्रिटीज ने सरप्राइज दिया और उनके लिए गोद भराई पार्टी का आयोजन किया। जन्नत जुबैर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गोद भराई की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। तस्वीरों में जन्नत टू-बी मॉम भारती और बाकी लोगों के साथ पोज दे रही हैं। तस्वीरों में भारती-जन्नत के अलावा कृष्णा अभिषेक, तेजस्वी प्रकाश, जैस्मिन भसीन, अली गोनी, कश्मीरा शाह, देबिना बनर्जी, अर्जुन बिजलानी और अंकिता लोखंडे जैसे सेलिब्रिटीज दिखाई दे रहे हैं।

    एक वीडियो में जहां अंकिता, भारती सिंह को केक खिला रही हैं, वहीं बाकी सभी झूमते हुए दिख रहे हैं। गोद भराई पार्टी में भारती सिंह ब्लू कलर की ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। पार्टी की थीम ब्लू और पिंक में थी। जन्नत ने फोटोज शेयर कर कैप्शन में लिखा, "टीम बेबी गर्ल।"

    भारती सिंह ने अक्टूबर में दी थी गुडन्यूज

    भारती सिंह ने पिछले महीने ही अनाउंस किया था कि वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं। अक्टूबर में एक्ट्रेस ने पति के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा था, "हम फिर से प्रेग्नेंट हैं।" प्रेग्नेंसी में भी कॉमेडियन काम कर रही हैं। लाफ्ट शेफ्स 2 की सक्सेस के बाद जल्द ही तीसरा सीजन भी आ रहा है जिसे भारती ही होस्ट करेंगी। इसके अलावा वह यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए भी फैंस के साथ कनेक्टेड रहती हैं।

