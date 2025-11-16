Bharti Singh की हुई गोद भराई, 'लाफ्टर शेफ्स' के स्टार्स ने दिया सरप्राइज; फोटोज-वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह (Bharti Singh) 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। तीन साल पहले ही कॉमेडियन ने एक बेटे को जन्म दिया था और अब वह दूसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली हैं।

डिलीवरी से पहले भारती सिंह ने अपने दोस्तों के साथ गोद भराई (Bharti Singh Baby Shower) सेलिब्रेट की जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों और वीडियो में कॉमेडियन दोस्तों के साथ इस खास मौके को एन्जॉय करती हुई दिखाई दीं।