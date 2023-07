फलक और बेबिका पर भड़कीं Aaliya Siddiqui, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री पर कहा- मौका मिला, तो सबसे लूंगी बदला

Aaliya Siddiqui नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी ने बिग बॉस ओटीटी 2 में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने एक दो मौकों पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की। इसी बात को लेकर उन्हें टारगेट किया जाने लगा। आलिया अब बिग बॉस से एलिमिनेट हो चुकी हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दी है।

HighLights आलिया सिद्दीकी हुईं बिग बॉस के घर से बेघर शो से बाहर होते ही आलिया ने निकाली अपनी भड़ास सलमान खान सहित कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर किया खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। Aaliya Siddiqui On Bigg Boss OTT 2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी को 'बिग बॉस ओटीटी 2' से बाहर कर दिया गया है। शो से एकाएक एलिमिनेट हुईं आलिया ने बाहर आने के बाद सलमान खान (Salman Khan) और पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) के खिलाफ काफी कुछ कहा। मगर आलिया का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उन्होंने अब शो के कुछ कंटेस्टेंट्स के खिलाफ भी बात की है। साथ ही यह भी बताया कि अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री का मौका मिलता है, तो वह बदला लेना चाहेंगी। 'सबसे पूरा करूंगी हिसाब' आलिया सिद्दीकी ने एलिमिनेशन के बाद मीडिया से इंटरैक्ट किया। इस दौरान उन्होंने बिग बॉस वालों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। जब उनसे वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ''अगर मुझे एक मौका मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं एक भी मौका जाने दूंगी। उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, यहां तक कि बेबिका ने मेरी बेटी के बारे में भी बात की। अगर मैं वापस जाती हूं, तो मैं सबसे हिसाब पूरा करूंगी।'' 'लोग मेरे लिए पॉजिटिव रहे' एक पोर्टल के मुताबिक, आलिया ने कहा, ''मैं नहीं जानती कि मुझे क्यों निकाला गया, मैं सच में नहीं जानती, और मुझे इस बारे में अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन जब मैं बाहर आई, और मैंने ऑडियंस का रिएक्शन देखा, और मुझे जिस तरह से सराहा गया, वह मुझे अच्छा लगा।'' उन्होंने कहा, ''लोग मेरे बारे में पॉजिटिव बात कर रहे थे, मेरे बारे में पॉजिटिव लिख रहे थे। यह मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं खुश हूं जिस तरह से ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया।'' 'फलक ने किया पीठ पीछे वार' आलिया ने फलक (Falaq Naaz) के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि फलक ने अक्सर उन्हें पर्सनल लाइफ पर बात न करने की नसीहत दी, लेकिन खुद उनके पीठ पीछे बातें करती रहीं।

