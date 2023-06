Bigg Boss OTT 2: मनीषा रानी और शफक नाज के बीच पड़ी फूट, हुआ अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा

Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 इन दिनों रियलिटी शो की दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। जियो सिनेमा पर शुरू हुए इस शो को कभी भी देखा जा सकता है। बिग बॉस के घर से अब तक कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं। आलिया सिद्दीकी के एविक्शन के बाद शो में मनीषा रानी और शफक नाज के झगड़े को लेकर अपडेट सामने आया है।

File Photo of Shafaq Naaz and Manisha Rani

HighLights 'बिग बॉस ओटीटी 2' में हुआ मनीषा और शफक का झगड़ा मिड वीक एविक्शन में बाहर हुईं आलिया सिद्दीकी मनीषा और शफक ने मारे एक दूसरे को ताने

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: सलमान खान (Salman Khan) के शो बिग बॉस ओटीटी 2 को शुरू हुए एक हफ्ते बीत चुके हैं। इस एक हफ्ते के अंदर कंटेस्टेंट्स को काफी कुछ देखने को मिला है। पूजा भट्ट और आलिया सिद्दीकी की कैट फाइट सबने देखी है। आलिया को ही मिड वीक एविक्शन में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस एलिमिनेशन के बाद घर में एक बार फिर पुराने कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई झगड़ा सुर्खियों में आ गया है। बिग बॉस में फिर हुआ झगड़ा बिग बॉस ओटीटी 2 जब से शुरू हुआ है, तब से ही सुर्खियों में है। कभी मनीषा और जद के बीच की रोमांटिक केमेस्ट्री सुर्खियों में रहती है, तो कभी कंटेस्टेंट्स का एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर। इस बीच खबर आई है घर में मनीषा रानी का ही एक कंटेस्टेंट के साथ झगड़ा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मनीषा और शफक नाज के बीच जमकर लड़ाई हुई है। मनीषा-शफक की हुई लड़ाई लाइव फीड के दौरान देखा गया कि मनीषा और शफक के बीच किसी बात को लेकर तू-तू मैं-मैं हो जाती है। शफक, मनीषा से कहती हैं 'आवाज नीचे करके बात कर...।' इस पर मनीषा कहती हैं कि उनकी आवाज ही ऐसी है। इसके बदले शफक कहती हैं, 'मुझे पता है तुम दूसरों के साथ बैठकर पीठ पीछे क्या बातें करती हो।' इस पर मनीषा कहती हैं, 'मुझे भी पता है कौन यहां क्या-क्या बातें करता है।' बिग बॉस ओटीटी 2 अपडेट्स 26 जून को बिग बॉस का दूसरा एलिमिनेशन हुआ। जिया शंकर और आलिया सिद्दीकी को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया था। सोशल मीडिया पर तभी से कयास लगाए जा रहे थे आलिया इस वीक में बेघर हो सकती हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि, आलिया का एलिमिनेशन कई फैंस के लिए काफी शॉकिंग रहा। बता दें कि बिग बॉस के घर से पहला एलिमिनेशन पुनीत सुपरस्टार का हुआ था। उन्हें शो शुरू होने के 12 घंटे के अंदर बाहर कर दिया गया था।

Edited By: Karishma Lalwani