Bigg Boss OTT 2: जब Pooja Bhatt से मनीषा रानी ने पूछा आलिया भट्ट से जुड़ा अटपटा सवाल, सुनकर लोटपोट हुए घरवाले

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी इस वक्त 'बिग बॉस ओटीटी 2' की सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट मानी जा रही हैं। जद हदीद के साथ उनका फ्लर्ट करना और कॉमेडी वन लाइनर्स बोलना ऑडियंस को खूब भा रहा है। मनीषा के बात करने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने पूजा भट्ट से एक सवाल किया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मनीषा रानी इन दिनों लगभग हर बिग बॉस व्यूवर की फेवरेट बनी हुई हैं। वह बिग बॉस की मोस्ट लाइकेबल कंटेस्टेंट में से एक हैं। उनकी पर्सनालिटी और लोगों को हंसाने का अंदाज इतना पॉपुलर है कि, अभी से कई लोगों ने उन्हे विनर घोषित कर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कुछ दिन पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट से जो पूछा, उसे सुनने के बाद सभी की हंसी छूट गई।

वीडियो में देखा जा सकता है कि मनीषा बताती हैं कि उन्होंने पूजा भट्ट से पूछा कि क्या उन्होंने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी अटेंड की थी। मनीषा कहती हैं, ''सुन ना बेबिका, हम पूजा जी को पूछा, आप आलिया भट्ट की शादी में गए थे।''

#BiggBossOTT2 live feed:-

Manisha Rani noticed the ' Bhatt ' sername and asked Pooja Bhatt if she went to Alia Bhatt's wedding?

Pooja replied " Yes" then Manisha said " Accha aapko bhi bulaya tha".

Etne bade creators hai kia sachme #ManishaRaniin ko Nahi pata who’s #PoojaBhatt pic.twitter.com/mu9S2uN8lz— Sunny Leone (@SunnyLeoneTeam) June 19, 2023