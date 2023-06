Bigg Boss OTT 2: सलमान खान ने नवाजुद्दीन की वजह से किया आलिया को शो से बाहर? अब एक्टर की पत्नी का छलका दर्द

Bigg Boss OTT 2 पूजा भट्ट ने आलिया सिद्दीकी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। घर से बाहर आकर आलिया ने इंटरव्यू में जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने अपने एलिमिनेशन के पीछे की वजह पति नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को बताया। आलिया ने कहा कि पति के करण ही उन्हें शो से बाहर निकाला गया है।

Bigg Boss OTT 2 is Salman Khan kicked Aaliya Siddiqui out of the show

नई दिल्ली, जेएनएन। बिग बॉस ओटीटी 2 17 जून, 2023 को अपने प्रीमियर के बाद से सुर्खियां बटोर रहा है, और इसमें इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी शो में दिखाई दीं, लेकिन शो में पर्सनल मामलों पर चर्चा करने के लिए सलमान खान के डांटे जाने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। शो से बाहर हुईं आलिया आलिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सलमान की टिप्पणियों पर बात की और अपने इरादे स्पष्ट किए। उन्होंने पूजा भट्ट के उस आरोप पर भी बात की, जिसमें पूजा ने कहा था कि वह पीड़ित विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि उनके अलग हो चुके पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। आलिया ने सलमान खान पर लगाया बड़ा आरोप आलिया सिद्दीकी ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शो में लगातार नवाजुद्दीन के साथ अपने पास्ट को सामने लाने के बारे में सलमान खान का बयान गलत था। बिग बॉस के घर में अपने 12 दिनों के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने केवल दो बार नवाजुद्दीन और उनके रिश्ते का जिक्र किया था। आलिया ने बताया कि उन्होंने अभिषेक मल्हान के अनुरोध पर ऐसा किया, जो चाहते थे कि वह पर्सनल लाइफ का खुलासा करे। इस वजह से निकाला शो से बाहर आलिया ने कहा, 'हालांकि एक स्टार से दूसरे स्टार का समर्थन करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन शो में नवाजुद्दीन के साथ लगातार अपने अतीत को सामने लाने के बारे में सलमान खान का बयान गलत है। 12 दिनों के अंतराल में मैंने सिर्फ दो बार नवाज और हमारे अतीत का जिक्र किया और ऐसा एक खास वजह से किया गया था। अभिषेक (मल्हन) ने जोर देकर कहा कि मैं उसके साथ अपना निजी जीवन शेयर करूं क्योंकि वह कुछ नहीं जानते थे। बनीं पहली एलिमिनेट होने वाली सदस्य "यह एक नॉर्मल सी बातचीत थी, जो केवल पांच मिनट तक चली। दूसरी बार मैंने इसके बारे में तब बात की जब हम रसोई में थे और अभिषेक ने मेरी लव स्टोरी के बारे में पूछा। तब भी मैंने सिर्फ कुछ शब्दों में ही उन्हें बताया था।” आलिया इस बात से काफी आहत हैं कि सलमान खान ने उन्हें पर्सनल लाइफ को लेकर डांट लगाई थी।

