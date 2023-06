Aaliya Siddiqui ने 'बिग बॉस OTT 2' से बाहर आते ही पूजा भट्ट और सलमान खान पर साधा निशाना, कही ऐसी बात

Aaliya Siddiqui Video आलिया सिद्दीकी बिग बॉस OTT 2 के घर से बुधवार को बाहर हो हुई। इस हफ्ते के लिए जिया शंकर और आलिया को इविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था। इविक्शन इस हफ्ते के आखिरी में होना था लेकिन बिग बॉस ने मिड वीक एविक्शन का ट्विस्ट देकर सबको हैरान कर दिया। अब शो से बाहर आने के बाद आलिया ने पूजा पर सीधा निशाना साधा है।

Pooja Bhatt, Aaliya Siddiqui, Salman Khan Photo Credit Instagram

HighLights 'बिग बॉस OTT 2' के घर से हुई आलिया शो से बाहर आती ही पूजा भट्ट पर भड़की आलिया पूजा के साथ-साथ सलमान खान पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली, जेएनएन। Aaliya Siddiqui Video: 'बिग बॉस ओटीटी 2' दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। पिछले 11 दिनों में इस शो 3 लोग बाहर हुए है। सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार, पलक पुरसवानी और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी। आलिया बुधवार को शो से बाहर हुई। इस हफ्ते के लिए जिया शंकर और आलिया को इविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था। इविक्शन इस हफ्ते के आखिरी में होना था, लेकिन बिग बॉस ने मिड वीक एविक्शन का ट्विस्ट देकर सबको हैरान कर दिया। वहीं अब शो से बाहर आने के बाद आलिया ने पूजा भट्ट पर सीधा निशाना साधा है। शो से बाहर आते ही आलिया ने पूजा पर साधा निशाना 'बिग बॉस ओटीटी 2' के घर से बाहर होने के बाद आलिया सिद्दीकी ने हाल ही में एक इंटरव्यू जिसमे उन्होंने कहा, बिग बॉस के घर में सारी नेगेटिविटी की जड़ पूजा भट्ट हैं। इतना ही नहीं उन्होंने एलिमिनेशन के लिए पूजा भट्ट को जिम्मेदार ठहराया। आलिया ने कहा, 'वो किसी भी चीज में अच्छाई नहीं देख पाते। पूजा जी ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी वह दूसरों के प्रति इतनी कड़वी और नकारात्मक हैं। वह मुझ पर निशाना साधती रही कि मैं अपना एक पक्ष छिपाने की कोशिश कर रही हूं। घर में नेगेटिविटी फैल रही है पूजा अपने बयान में आलिया यही नहीं रुकी आगे उन्होंने कहा, 'मैं सचमुच नहीं जानती कि उन्हें मुझसे क्या समस्या थी। मैं इतनी मजबूत थी कि जरूरत पड़ने पर उनसे पंगा ले सकती थी और उन्हें नॉमिनेट कर सकती थी। सच कहूं तो घर में जो कुछ भी गलत है, खासकर नेगेटिविटी, वह उन्हीं की वजह से है। वह उस ग्रुप की नेता हैं और उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। सलमान खान पर भी भड़कीं आलिया आलिया सिद्दीकी ने पूजा के बाद सलमान खान पर भी अपनी भड़ास निकाली है। डीएनए इंडिया को दिए इंटरव्यू में आलिया ने कहा, “ मैंने अपने बारे में बात कर ली, पर उस बात को लेकर मुझे टारगेट करना ये मुझे समझ नहीं आया। हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा था। मुझे ही टारगेट क्यों किया गया। वहीं जब पूछा गया कि क्या सलमान खान शो में बायस्ड हैं। इस पर आलिया ने कहा 100 परसेंट सलमान खान उन्ही का साथ देंगे जो उनके इर्द-गिर्द हैं। एक स्टार दूसरे स्टार को ही सपोर्ट करेंगे।

