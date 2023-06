Bigg Boss OTT 2: झगड़े के बीच पूजा ने पिता महेश भट्ट का नाम लेकर आलिया को दिखाई धौंस, यूजर्स ने लगाई क्लास

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस के घर में शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े शुरू हो गए हैं। एक-दूसरे पर सेलिब्रिटीज कीचड़ उछालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पहले ही हफ्ते में सलमान खान के बिग बॉस हाउस में खूब हंगामा हुआ, जहां बेबिका ने हर एक घरवाले की जमकर क्लास लगा दी, तो वहीं जिया शंकर को नॉमिनेट करने के बाद अविनाश और उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई।

अब हाल ही में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दूसरे हफ्ते में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया, शो की कंटेस्टेंट पूजा भट्ट से भिड़ते हुए नजर आईं। पूजा ने बातों ही बातों में आलिया को महेश भट्ट की बेटी होने की धौंस दिखाई।

बिग बॉस के मेकर्स ने जियो सिनेमा के सोशल मीडिया अकाउंट पर हाल ही में नॉमिनेशन टास्क का एक नया वीडियो शेयर किया है। इस नए प्रोमो में सभी घरवाले एक-दूसरे पर जमकर वार करते हुए नजर आए। इस दौरान मनीषा रानी, अविनाश सचदेव के साथ-साथ अन्य घरवालों के निशाने पर सबसे ज्यादा जिया शंकर और आलिया सिद्दीकी आए।

नॉमिनेशन टास्क में आलिया ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूजा भट्ट पर निशाना साधा और कहा, 'पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इस बात को सुनकर पूजा भट्ट ने आलिया सिद्दीकी पर पलटवार कर कहा, 'आइना तोड़ने से शक्ल ठीक नहीं हो जाती"।

