शादी के 19 साल बाद अलग हुए Nicole Kidman और कीथ अर्बन, एक्ट्रेस के पति ने किया चीट?

ऑस्कर विनिंग फिल्म देने वाली एक्ट्रेस निकोल किडमैन की दूसरी शादी भी टूटने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम क्रूज से अलग होने के बाद ऑस्ट्रेलियन सिंगर कीथ अर्बन के साथ शादी के बंधन में बंधी निकोल और कीथ की शादी में 19 साल के बाद काफी तनाव आ गया है। दो दशक बाद इस कपल के अलग होने की क्या वजह है चलिए जानते हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले निकोल किडमैन और ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक सिंगर और राइटर कीथ अर्बन दो दशक की शादी के बाद अलग हो गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो ये कपल समर की शुरुआत में ही एक-दूसरे से अलग हो गया था।

हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज (Tom Cruise) से शादी टूटने के 4 साल बाद ऑस्कर विनिंग फिल्म 'द आवर्स' देने वाली निकोल किडमैन ने सिंगर कीथ अर्बन से शादी की थी, लेकिन अब उनके पैराडाइज में मुश्किलें आ रही हैं। क्या है 19 साल बाद दोनों के अलग होने की वजह, चलिए नीचे डिटेल्स में जानते हैं:

निकोल किडमैन नहीं तोड़ना चाहती रिश्ता? पेज सिक्स की एक रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 'कभी-कभी रिश्ते अपने आप चल जाते हैं'। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि निकोल और कीथ का सेपरेशन वन साइडेड है। सूत्रों की मानें तो एक्ट्रेस ये सेपरेशन नहीं चाहती थीं और वह कीथ अर्बन के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा रही थीं।

परिवार को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए कीथ निकोल किडमैन के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में आए तनाव के बाद रिपोर्ट्स की मानें तो, अब कीथ अर्बन नैशविले में स्तिथ अपने फैमिली हाउस को छोड़ चुके हैं और वहीं शहर में दूसरा घर लेकर शिफ्ट हो गए हैं। कीथ के जाने के बाद किडमैन खुद अकेले अपनी दोनों बेटियों की देखभाल कर रही है।