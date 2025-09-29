ट्रंप ने क्यों लगाया फिल्मों पर 100% टैरिफ, किसपर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

Language
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:07 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया है जिससे हॉलीवुड के वैश्विक व्यापार मॉडल पर खतरा मंडरा सकता है। यह कदम संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को सांस्कृतिक उद्योग तक बढ़ाने का संकेत है। इस फैसले से भारतीय फिल्म उद्योग पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि भारतीय फ़िल्में अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच लोकप्रिय हैं।

    विदेशी फिल्मों पर ट्रंप का 100 प्रतिशत टैरिफ (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया है कि वह सभी विदेशी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। यह एक अभूतपूर्व कदम है जिससे हालीवुड के वैश्विक व्यापार माडल पर खतरा मंडरा सकता है।

    यह कदम संरक्षणवादी व्यापार नीतियों का सांस्कृतिक उद्योग तक विस्तार करने की ट्रंप की इच्छा का भी संकेत है। इससे उन स्टूडियो के लिए अनिश्चितता बढ़ी है जो अंतरराष्ट्रीय बाक्स आफिस के राजस्व और विदेश में सह-निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इस फैसले का असर भारतीय फिल्म उद्योग पर भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि ये फिल्में अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफार्म पर लिखा, ''हमारे फिल्म निर्माण व्यवसाय को दूसरे देशों ने अमेरिका से चुरा लिया है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे से कैंडी चुराना। अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण कैलिफोर्निया बुरी तरह प्रभावित हुआ है! इसलिए इस दीर्घकालिक और कभी न खत्म होने वाली समस्या को हल करने के लिए मैं अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका को फिर से महान बनाओ!''

    किस कानून का करेंगे इस्तेमाल?

    अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप विदेशी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए किस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट हाउस ने टैरिफ लागू करने के तरीके पर सवाल का जवाब नहीं दिया। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, कामकास्ट, पैरामाउंट स्काईडांस और नेटफ्लिक्स ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की।

    पीपी फोरसाइट के विश्लेषक पाओलो पेस्काटोरे ने कहा, ''अनिश्चितता बहुत अधिक है और यह ताजा कदम जवाबों से अधिक सवाल खड़े करता है। फिलहाल जैसी स्थिति है, लागत बढ़ने की संभावना है और इसका बोझ अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।'' शुरुआती कारोबार में नेटफ्लिक्स के शेयर 1.5 प्रतिशत नीचे आ गए।

    किस पर होगा लागू

    पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयरों में क्रमश: 2.1 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत की गिरावट आ गई।ट्रंप ने फिल्म टैरिफ का विचार पहली बार मई में पेश किया था, लेकिन बहुत कम विवरण दिए थे। इससे मनोरंजन अधिकारियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह विशिष्ट देशों पर लागू होगा या सभी बाहर बनी फिल्मों पर।

    स्टूडियो के अधिकारियों ने इस वर्ष की शुरुआत में बताया था कि वे इस बात से परेशान हैं कि फिल्म टैरिफ कैसे लागू किया जा सकता है क्योंकि आधुनिक फिल्मों में अक्सर कई देशों के प्रोडक्शन, फाइनें¨सग, पोस्ट-प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स का उपयोग किया जाता है।

    हालीवुड ने कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे विदेशी प्रोडक्शन केंद्रों पर निर्भरता तेजी से बढ़ाई है। वहां टैक्स प्रोत्साहनों ने सुपरहीरो ब्लाकबस्टर से लेकर स्ट्री¨मग ड्रामा तक बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग को आकर्षित किया है। साथ ही विदेशी स्टूडियो के साथ को-प्रोडक्शन ज्यादा आम हो गए हैं, खासकर एशिया और यूरोप में जहां स्थानीय पार्टनर फाइनेंसिंग, मार्केट तक पहुंच और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रदान करते हैं।

    उठ रहे सवाल

    उद्योगों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से विदेशी शूटिंग में कार्यरत हजारों अमेरिकी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट से लेकर प्रोडक्शन क्रू तक शामिल हैं। इनका काम अक्सर कई देशों में समन्वित होता है। कुछ कानूनी और व्यापार विश्लेषकों का तर्क है कि फिल्में बौद्धिक संपदा का एक रूप हैं। ये सेवाओं के वैश्विक व्यापार का हिस्सा हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अमेरिका अक्सर अधिशेष में है। इस कारण इस टैरिफ के कानूनी आधार पर सवाल उठते हैं।

