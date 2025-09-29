Language
    Trump Tariff News: ट्रंप ने किया एक और 'खेल', अब सिनेमा पर 100% टैरिफ; भारत पर कितना असर?

    By Digital Desk Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:26 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का एलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में अपना फर्नीचर न बनाने वाले किसी भी देश पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में एक पोस्ट किया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का एलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में अपना फर्नीचर न बनाने वाले किसी भी देश पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की।

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका का "फिल्म निर्माण व्यवसाय" दूसरे देशों द्वारा 'बच्चे से कैंडी' की तरह छीन लिया गया है। कैलिफोर्निया अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसलिए लंबे समय से चली आ रही, कभी न खत्म होने वाली समस्या को हल करने के लिए मैं अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा।

    एक अन्य पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उत्तरी कैरोलिना, जिसने अपना फर्नीचर कारोबार चीन और अन्य देशों के हाथों पूरी तरह खो दिया है, को पुनः महान बनाने के लिए मैं ऐसे किसी भी देश पर भारी टैरिफ लगाऊंगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना फर्नीचर नहीं बनाता है।

    इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कई उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने का एलान किया था। उन्होंने दवा उत्पादों पर सबसे अधिक 100 प्रतिशत शुल्क लगाया और कहा कि यह शुल्क उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में अपना विनिर्माण संयंत्र 'निर्माण' कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और अन्य संबंधित उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया। 