डेट रिवील! इंडिया टूर से पहले BTS मेंबर्स ने किया बड़ा धमाका, 4 साल बाद फिर मचेगा गदर
कोरियन म्यूजिकल बैंड बीटीएस का क्रेज भारत में भी खूब देखने को मिलता है। बीटीएस आर्मी जल्द ही भारत में अपना पहला टूर करने वाली है और इसका हिंट पहले ही ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फेमस कोरियन ब्वॉय बैंड बैंग्टन ब्वॉयज यानी बीटीएस (BTS), दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिकल बैंड्स में से एक है। रैपर्स और वोकलिस्ट को मिलाकर बैंड में कुल सात आर्टिस्ट हैं जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं है। भारत में भी बीटीएस का तगड़ा क्रेज देखने को मिलता है।
पिछले कुछ सालों में बीटीएस का क्रेज दुनियाभर में बढ़ा है। बटर, फेक लव, फायर और ब्वॉय विद लव जैसे म्यूजिक एल्बम्स ने बीटीएस की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया है। खैर, चार साल से बीटीएस आर्मी उनके नए एल्बम का इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार बीटीएस ने नए साल पर एक बड़ा एलान कर दिया है जिससे इंडियन ही नहीं बल्कि दुनियाभर के फैंस खुश हो जाएंगे।
नए साल पर बीटीएस का बड़ा एलान
दरअसल, बीटीएस मेंबर्स चार साल बाद अपने नए म्यूजिक एल्बम के साथ वापसी की तैयारी में हैं। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बैंड की एजेंसी Big Hit Music ने उनकी वापसी की तारीख बताई। भले ही म्यूजिक एल्बम का टाइटल रिवील न हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि यह कब रिलीज होगा। दुनियाभर में चार साल बाद बीटीएस मेंबर्स 20 मार्च को अपने नए म्यूजिक एल्बम से गदर मचाएंगे।
भारत में कब होगा बीटीएस का कॉन्सर्ट?
एक दशक से बीटीएस म्यूजिक इंडस्ट्री और करोड़ों फैंस के दिलों पर दबदबा बनाए हुए है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि भारत में इसकी तगड़ी फैन-फॉलोइंग है, लेकिन अभी तक बीटीएस ने यहां कोई कॉन्सर्ट नहीं किया। हालांकि, यह इंतजार 2026 में खत्म होगा। बीटीएस 2026 में वर्ल्ड टूर करेगी और ऐसी उम्मीद है कि भारत में भी बीटीएस का शो होगा जो उनके चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है।
क्यों चार साल से म्यूजिक से दूर थे बीटीएस मेंबर्स?
पिछले चार साल से बीटीएस के मेंबर्स एक साथ म्यूजिक से इसलिए दूर थे, क्योंकि सभी अपनी-अपनी मिलिटरी सर्विस पूरी कर रहे थे। भले ही के-पॉप स्टार्स आरएम, जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन, वी और जुंगकुक ने मिलकर इन चार सालों में कोई एल्बम में काम न किया हो, लेकिन वे सोलो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे।
