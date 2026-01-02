डेट रिवील! इंडिया टूर से पहले BTS मेंबर्स ने किया बड़ा धमाका, 4 साल बाद फिर मचेगा गदर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फेमस कोरियन ब्वॉय बैंड बैंग्टन ब्वॉयज यानी बीटीएस (BTS), दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिकल बैंड्स में से एक है। रैपर्स और वोकलिस्ट को मिलाकर बैंड में कुल सात आर्टिस्ट हैं जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं है। भारत में भी बीटीएस का तगड़ा क्रेज देखने को मिलता है।

पिछले कुछ सालों में बीटीएस का क्रेज दुनियाभर में बढ़ा है। बटर, फेक लव, फायर और ब्वॉय विद लव जैसे म्यूजिक एल्बम्स ने बीटीएस की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया है। खैर, चार साल से बीटीएस आर्मी उनके नए एल्बम का इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार बीटीएस ने नए साल पर एक बड़ा एलान कर दिया है जिससे इंडियन ही नहीं बल्कि दुनियाभर के फैंस खुश हो जाएंगे।

नए साल पर बीटीएस का बड़ा एलान दरअसल, बीटीएस मेंबर्स चार साल बाद अपने नए म्यूजिक एल्बम के साथ वापसी की तैयारी में हैं। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बैंड की एजेंसी Big Hit Music ने उनकी वापसी की तारीख बताई। भले ही म्यूजिक एल्बम का टाइटल रिवील न हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि यह कब रिलीज होगा। दुनियाभर में चार साल बाद बीटीएस मेंबर्स 20 मार्च को अपने नए म्यूजिक एल्बम से गदर मचाएंगे।