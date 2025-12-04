बर्थडे पर Jin ने डोनेट किए 57 लाख रुपये, जानिए इंडिया में क्यों है BTS की इतनी दीवानगी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में साउथ कोरियन ब्वॉय बैंड बीटीएस (BTS) और इसके मेंबर्स के लिए जो प्यार और क्रेज है, किसी से छुपी नहीं है। सिर्फ प्यार या क्रेज ही नहीं, बल्कि बीटीएस स्टार्स की दरियादिली से भी कोई अनजान नहीं है। सातों मेंबर्स अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो फैंस के दिलों में छू जाता है। हाल ही में बीटीएस स्टार जिम ने भी कुछ ऐसा ही किया है।

बीटीएस जिन की दरियादिली से किसका फायदा? 4 दिसंबर 2025 को 33 साल के हुए बीटीएस जिन ने अपने जन्मदिन से ठीक पहले दरियादिली दिखाते हुए 100 मिलियन वॉन यानी 57 लाख रुपये के करीब डोनेट कर दिया है। उन्होंने बुसान नामग्वांग सोशल वेलफेयर सोसाइटी को लाखों की डोनेशन दी है जिसका इस्तेमाल बच्चों और युवाओं की भलाई के प्रोग्राम पर फोकस करने के लिए किया जाएगा। इस डोनेशन के जरिए सोसाइटी कमजोर ग्रुप्स को सपोर्ट करेगी।

सोलो टूर के बाद बीटीएस मेंबर्स संग लौटेंगे जिम 5.2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले बीटीएस जिन की फैन-फॉलोइंग भारत में भी कम नहीं है। उनका असली नाम किम सियोक-जिन (Kim Seok-jin) है जिन्हें दुनियाभर में जिन के नाम से जाना जाता है। वह बीटीएस ब्वॉय बैंड के 7 मेंबर्स का एक किस्सा हैं। अक्टूबर महीने में ही उन्होंने अपना सोलो टूर खत्म किया है। अब वह अगले साल अपने ग्रुप के साथ कमबैक कर सकते हैं।