    Jin के एनकोर कॉन्सर्ट में साथ नजर आए J-Hope और BTS Jungkook, सुपर ट्यूना पर किया परफॉर्म

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    बीटीएस सदस्य Jin इस हफ़्ते दक्षिण कोरिया में दो दिनों का एनकोर कॉन्सर्ट आयोजित कर रहे हैं। यहीं से उनके रनसोकजिन ईपी टूर का समापन हो रहा है। दुनिया भर से हज़ारों प्रशंसक उनके दो सफल सोलो एल्बम और कई  गानों का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।

    Jin, Jungkook, J-Hope (फोटो-बिग हिट मूवी)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। BTS Jin ने आज अपना एनकोर कॉन्सर्ट RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE लॉन्च किया। बीटीएस सदस्य का पहले दिन का सोलो एनकोर कॉन्सर्ट बेहद शानदार रहा। साउथ कोरिया के इंचियोन मुन्हाक मेन स्टेडियम में आयोजित इस कॉन्सर्ट के टिकट सारे बिक गए। स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा दर्शक उमड़ पड़े।

    हालांकि, इस शो का सबसे खास हिस्सा वह था जहां जिन के बीटीएस बैंड के साथी स्टेज पर उनके साथ शामिल हुए।

    एक साथ स्टेज पर दिखे तीनों एक्टर

    बीटीएस के सबसे वरिष्ठ सदस्य जिन ने आज दक्षिण कोरिया के इंचियोन मुन्हाक मेन स्टेडियम में अपना दो दिवसीय कॉन्सर्ट शुरू किया। प्रशंसक अनुमान लगा रहे थे कि अन्य बीटीएस सदस्य भी मंच पर डोंट से यू लव मी में सिंगर के साथ नजर आ सकते हैं। साउंडचेक के दौरान बीटीएस जुंगकुक का 'स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू' और जे-होप का 'किलिन इट गर्ल' दोनों ही सुनाई दिए, जिससे आर्मी के सदस्य उत्साह से भर गए। ये अनुमान सही साबित हुए क्योंकि दोनों बीटीएस जिन के साथ मंच पर दिखाई दिए।

    पिघल गया फैंस का दिल

    रात का सबसे अविस्मरणीय क्षण वह था जब जिन, जुंगकुक और जे-होप सभी एक साथ मंच पर जिन के गीत 'सुपर टूना'को गाने के लिए आए। दोनों ने गीत की मनमोहक कोरियोग्राफी भी की और ARMY के दिलों को पिघला दिया!

