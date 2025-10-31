Jin के एनकोर कॉन्सर्ट में साथ नजर आए J-Hope और BTS Jungkook, सुपर ट्यूना पर किया परफॉर्म

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। BTS Jin ने आज अपना एनकोर कॉन्सर्ट RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE लॉन्च किया। बीटीएस सदस्य का पहले दिन का सोलो एनकोर कॉन्सर्ट बेहद शानदार रहा। साउथ कोरिया के इंचियोन मुन्हाक मेन स्टेडियम में आयोजित इस कॉन्सर्ट के टिकट सारे बिक गए। स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा दर्शक उमड़ पड़े।

हालांकि, इस शो का सबसे खास हिस्सा वह था जहां जिन के बीटीएस बैंड के साथी स्टेज पर उनके साथ शामिल हुए।

यह भी पढ़ें- बॉलीवुड ही नहीं, Hollywood में भी चला Om Puri का जादू, कभी FTII में एडमिशन लेने के लिए नहीं थे 280 रुपये

एक साथ स्टेज पर दिखे तीनों एक्टर

बीटीएस के सबसे वरिष्ठ सदस्य जिन ने आज दक्षिण कोरिया के इंचियोन मुन्हाक मेन स्टेडियम में अपना दो दिवसीय कॉन्सर्ट शुरू किया। प्रशंसक अनुमान लगा रहे थे कि अन्य बीटीएस सदस्य भी मंच पर डोंट से यू लव मी में सिंगर के साथ नजर आ सकते हैं। साउंडचेक के दौरान बीटीएस जुंगकुक का 'स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू' और जे-होप का 'किलिन इट गर्ल' दोनों ही सुनाई दिए, जिससे आर्मी के सदस्य उत्साह से भर गए। ये अनुमान सही साबित हुए क्योंकि दोनों बीटीएस जिन के साथ मंच पर दिखाई दिए।