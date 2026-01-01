'अगर ऐसी बॉडी होती तो...', 56 साल की Jennifer Lopez को ट्रोल्स को करारा जवाब, कपड़े पर किया था भद्दा कमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की पॉप आइकॉन जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बड़े पर्दे पर अभिनय के अलावा उनकी आवाज का जादू भी खूब देखने को मिलता है। मगर अभिनय और गायन के अलावा कई बार उन्हें उनके कपड़ों के लिए ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

56 साल की उम्र में जेनिफर लोपेज आज बोल्ड एक्ट्रेसेस और सिंगर्स में गिनी जाती हैं। हालांकि, कई बार उनकी बोल्डनेस पर भी सवाल उठते हैं। मगर जेनिफर ने बिना ओफेंड होकर ट्रोल्स को जवाब दिया है। हाल ही में, जेनिफर ट्रोल्स पर हंसी और उन्हें ऐसा जवाब दिया है जिससे उनकी बोलती बंद हो गई।