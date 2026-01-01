'अगर ऐसी बॉडी होती तो...', 56 साल की Jennifer Lopez को ट्रोल्स को करारा जवाब, कपड़े पर किया था भद्दा कमेंट
56 साल की जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) को उनके कपड़ों के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जिसके बाद एक्ट्रेस और सिंगर ने भरी महफिल में उन्हें जवाब दिय ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की पॉप आइकॉन जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बड़े पर्दे पर अभिनय के अलावा उनकी आवाज का जादू भी खूब देखने को मिलता है। मगर अभिनय और गायन के अलावा कई बार उन्हें उनके कपड़ों के लिए ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ता है।
56 साल की उम्र में जेनिफर लोपेज आज बोल्ड एक्ट्रेसेस और सिंगर्स में गिनी जाती हैं। हालांकि, कई बार उनकी बोल्डनेस पर भी सवाल उठते हैं। मगर जेनिफर ने बिना ओफेंड होकर ट्रोल्स को जवाब दिया है। हाल ही में, जेनिफर ट्रोल्स पर हंसी और उन्हें ऐसा जवाब दिया है जिससे उनकी बोलती बंद हो गई।
कपड़ों के लिए ट्रोल हुईं जेनिफर लोपेज
दरअसल, जेनिफर लोपेज ने मंगलवार को सीजर्स पैलेस के कोलोसियम में अपनी नई अप ऑल नाइट लाइव इन लास वेगास रेसिडेंसी शुरू की और अपने करियर के हिट गानों की लंबी प्लेलिस्ट, गेस्ट अपीयरेंस और शानदार कॉस्ट्यूम बदलने के बीच 56 साल की सिंगर ने अपने फैशन क्रिटिक्स के बारे में मजाकिया अंदाज में तंज कसा।
जेनिफर लोपेज ने ट्रोल्स पर कसा तंज
स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस के बीच जेनिफर लोपेज ने उन आलोचनाओं के बारे में बात की जो उन्हें मिली थीं, जो अक्सर उनके कपड़ों की पसंद को लेकर होती थीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैं कभी-कभी कुछ बातों पर हंसती हूं क्योंकि वे भी मजेदार बातें कहते हैं। 'वह हमेशा ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? वह अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहनतीं? वह हमेशा नेकेड क्यों रहती हैं?' और मैंने कहा, 'अगर तुम्हारे पास यह बॉडी होती तो तुम भी बिना कपड़ों के होतीं।'"
जेनिफर लोपेज ने कॉन्सर्ट में अपने पिछले रिश्ते पर भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि वह मूव ऑन कर रही हैं।
