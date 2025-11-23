Language
    उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की बेटी की शाही शादी, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक दूसरे के हुए नेत्रा और गडिराजू

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    उदयपुर में रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा और वामसी गडिराजू की शादी धूमधाम से हुई। समारोह में डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, जेनिफर लोपेज और ब्लैक कॉफी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय सितारे शामिल हुए। नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित ने मेहंदी नाईट में शानदार प्रदर्शन किया। सिटी पैलेस में डिनर और माणक चौक में आफ्टर पार्टी का आयोजन किया गया, जहाँ जेनिफर लोपेज ने प्रस्तुति दी।

    Hero Image

    नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शाही शादी। (फोटो- इंटरनेट मीडिया)

    जेएनएन, उदयपुर। यूएस बिलेनियर रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी रविवार को उदयपुर के जग मंदिर में सम्पन्न हुई। सुबह से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रस्में शुरू हुईं और दोपहर में दुल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को माला पहनाई।

    शादी समारोह में हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे जूनियर ट्रम्प क्रीम कलर के जोधपुरी सूट में नजर आए। साउथ अफ्रीका के मशहूर डीजे ब्लैक कॉफी भी विशेष प्रस्तुति देने उदयपुर पहुंचे। इसके अलावा, जेनिफर लोपेज ने रिहर्सल और शादी में प्रदर्शन करते हुए भारतीय संस्कृति में ढलकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।

    शाही मेहंदी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

    शनिवार रात को हुई मेहंदी नाईट में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित ने थिरकते हुए मेहमानों का मनोरंजन किया। इसके अलावा, दुनिया के सबसे बड़े सर्कस ‘सर्कस डू सोलेइल’ के कलाकारों ने रोमांचक कलाबाजियां पेश कीं। ‘बलून लेडी’ की प्रस्तुति ने सभी को चकित कर दिया, जिसमें कलाकार लगभग 50 मीटर ऊंचाई पर हवा में कलाकारिता दिखा रही थीं।

    डिनर और आफ्टर पार्टी

    वैवाहिक रस्मों के बाद सिटी पैलेस के जनाना महल में मेहमानों के लिए डिनर आयोजित किया गया, जबकि माणक चौक में आफ्टर पार्टी में जेनिफर लोपेज ने परफॉर्म किया। सोमवार से मेहमान वापस अपने देशों और शहरों के लिए रवाना होंगे।

