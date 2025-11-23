उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की बेटी की शाही शादी, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक दूसरे के हुए नेत्रा और गडिराजू

जेएनएन, उदयपुर। यूएस बिलेनियर रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी रविवार को उदयपुर के जग मंदिर में सम्पन्न हुई। सुबह से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रस्में शुरू हुईं और दोपहर में दुल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को माला पहनाई।

शादी समारोह में हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे जूनियर ट्रम्प क्रीम कलर के जोधपुरी सूट में नजर आए। साउथ अफ्रीका के मशहूर डीजे ब्लैक कॉफी भी विशेष प्रस्तुति देने उदयपुर पहुंचे। इसके अलावा, जेनिफर लोपेज ने रिहर्सल और शादी में प्रदर्शन करते हुए भारतीय संस्कृति में ढलकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।

शाही मेहंदी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शनिवार रात को हुई मेहंदी नाईट में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित ने थिरकते हुए मेहमानों का मनोरंजन किया। इसके अलावा, दुनिया के सबसे बड़े सर्कस ‘सर्कस डू सोलेइल’ के कलाकारों ने रोमांचक कलाबाजियां पेश कीं। ‘बलून लेडी’ की प्रस्तुति ने सभी को चकित कर दिया, जिसमें कलाकार लगभग 50 मीटर ऊंचाई पर हवा में कलाकारिता दिखा रही थीं।