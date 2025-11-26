Language
    उदयपुर में नेत्रा-वाम्सी की रॉयल शादी में करोड़ों की फीस और रोज-गोल्ड साड़ी में JLo ने चुराई लाइमलाइट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वाम्सी गडिराजू की शाही शादी में स्टार पावर, रॉयल्टी और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग बजट देखने को मिला। यह शादी बेहद शाही ढंग से आयोजित की गई, जिसमें अमेरिकन पॉपस्टार जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez Udaipur Wedding) भी शामिल हुईं। आइए जानें इस दौरान उनका लुक कैसा था और उन्होंने कितने रुपए चार्ज किए।

    नेत्रा-वाम्सी की शादी में जेनिफर लोपेज का जलवा (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर हाल ही में एक ऐसी शादी का गवाह बना, जिसने स्टार पावर, रॉयलटी और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग बजट को एक जगह समेट दिया। नेत्रा मंटेना और वाम्सी गडिराजू की ये शादी (Udaipur Royal Wedding) पहले ही अपने रॉयल सेटअप और सेलेब्रिटी लाइनअप को लेकर सुर्खियों में थी, लेकिन अमेरिकन पॉपस्टार जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez in Udaipur Wedding) की एंट्री ने इसे ग्लोबल हेडलाइंस में ला दिया।

    शानदार वेडिंग, रॉयल लोकेशन

    नेत्रा अमेरिका स्थित फार्मा बिलियनेयर राम राजू मंटेना की बेटी और वाम्सी Superorder के को-फाउंडर की शादी 21 से 24 नवंबर तक उदयपुर के कई प्रतिष्ठित महलों में हुई। लीला पैलेस, ताज लेक पैलेस, सिटी पैलेस, जगमंदिर आइलैंड पैलेस और जेनाना महल में इस रॉयल समारोह का आयोजन हुआ।

    मुख्य समारोह जगमंदिर में हुआ, जहां 17वीं सदी की संगमरमर की दीवारों को फूलों से सजाकर एक खूबसूरत ड्रीम-लैंड बनाया गया। दूल्हा-दुल्हन के सब्यसाची आउटफिट्स और मेगा-सेलेब गेस्टलिस्ट ने इसे और शानदार बना दिया।

    Jennifer Lopez (1)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    सितारों की बारात

    इस शादी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, कई ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, हॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकार मौजूद रहे। संगीत और पार्टियों में रणवीर सिंह, जाह्नवी कपूर, शाहिद कपूर, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस, कृति सैनन, माधुरी दीक्षित और वरुण धवन जैसे सितारों ने स्टेज पर आग लगा दी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण और सुखबीर जैसी परफॉर्मर्स ने 3-4 करोड़ रुपये तक चार्ज किए। हालांकि, सभी का ध्यान अमेरिकी पॉपस्टार जेनिफर लोपेज ने खींचा।

    जेनिफर लोपेज बनीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

    चार दिनों के सेलिब्रेशन को जेनिफर लोपेज ने क्लोजिंग दी। रविवार की पोस्ट-वेडिंग नाइट में जे-लो ने अपना स्पेशल एक्ट पेश किया और उदयपुर की ये शादी एक इंटरनेशनल शो में बदल गई।

    कैसा था JLo का लुक?

    जे-लो ने इस मौके पर एक रोज-गोल्ड साड़ी पहनी, जो उनके अब तक के इंडियन-वियर लुक्स में सबसे आइकॉनिक बन गई है। यह साड़ी एक मॉडर्न, असिमेट्रिक ड्रेप में थी, जिसकी गाउन जैसी फिटिंग और पल्लू का साड़ी-स्टाइल फॉल ने हर किसी का दिल जीत लिया। इसके साथ स्ट्रैपलेस बॉडीस पर फाइन हैंडवर्क, पेस्टल जेमस्टोन चोकर, ड्रॉप ईयररिंग्स, मैचिंग ब्रेसलेट और मेटैलिक फैब्रिक पर ग्रीन ज्वेल्स का खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट ने उनके लुक पर चार चांद लगा दिए।  उनका यह पूरा लुक किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा था और सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया।

    Jennifer Lopez

    (Picture Courtesy: Instagram)

    JLo ने कितनी फीस ली?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनिफर लोपेज ने इस ईवेंट के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये चार्ज किए। यह रकम उन्हें अब तक की सबसे महंगी इंटरनेशनल वेडिंग परफॉर्मर्स की लिस्ट में और ऊपर ले जाती है। नेत्रा और वाम्सी की शादी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी, जिनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जेनिफर लोपेज ही रहीं। 