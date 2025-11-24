उदयपुर की रॉयल वेडिंग में Jennifer Lopez का चला जादू, धांसू परफॉर्मेंस से बिलिनेयर कपल की शादी में मचाई धूम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त देश में अमेरिकन बिलिनेयर नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू के रॉयल वेडिंग की खूब चर्चा है। उदयपुर में आयोजित शाही शादी में जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे से लेकर फिल्मी सितरों ने कपल की शादी में रंग जमाया।

