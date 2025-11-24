उदयपुर की रॉयल वेडिंग में Jennifer Lopez का चला जादू, धांसू परफॉर्मेंस से बिलिनेयर कपल की शादी में मचाई धूम
ग्लोबल पॉप आइकॉन जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) पहली बार भारत आईं और एक रॉयल वेडिंग में धमाकेदार परफॉर्मेंस से महफिल में चार-चांद लगा दी। सोशल मीडिया पर जेनिफर की परफॉर्मेंस के वीडियोज वायरल हो रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त देश में अमेरिकन बिलिनेयर नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू के रॉयल वेडिंग की खूब चर्चा है। उदयपुर में आयोजित शाही शादी में जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे से लेकर फिल्मी सितरों ने कपल की शादी में रंग जमाया।
यही नहीं, ग्लोबल पॉप आइकॉन जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) भी इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल हुईं। वह सिर्फ मेहमान बनकर ही शादी में शामिल नहीं हुईं, बल्कि मंच पर अपनी धांसू परफॉर्मेंस देकर पूरी लाइमलाइ चुरा ली।
उदयपुर वेडिंग में जेनिफर का धमाल
जेनिफर लोपेज के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वह अपने डांस से महफिल में चार-चांद लगाती हुई नजर आ रही हैं। वेटिंग फॉर टुनाइट, देट ऑन द फ्लोर, प्ले, ,सेव मी टुनाइट, गेट राइट समेत कई हिट ट्रैक्स से जेनिफर ने स्टेज पर धूम मचा दी। शादी के फंक्शन में जेनिफर की धांसू परफॉर्मेंस देख वहां मौजूद हर कोई अपने पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाया।
उन्होंने शादी के फंक्शन को एक कॉन्सर्ट में बदल दिया। सोशल मीडिया पर जेनिफर लोपेज के वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। एक वीडियो में वह बॉडीसूट और जैकेट के ऊपर पहनी गई कट-आउट ड्रेस में कमाल की दिख रही थीं। सेकंड वीडियो में उन्होंने स्किनी बॉडीसूट के साथ ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी।
साड़ी में गॉर्जियस लगीं जेनिफर
जेनिफर लोपेज की एक और तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें वह दुल्हन के पिता राम राजू मंटेना के साथ पोज देती हुई नजर आई थीं। इस दौरान वह पीच कलर की शिमरी साड़ी में ग्लैमरस लग रही थीं।
उन्होंने अपने लुक को हैवी ज्वेलरी से स्टाइल किया था। इंडियन लुक में 56 साल की जेनिफर कमाल की दिख रही थीं।
