    उदयपुर में रॉयल वेडिंग के बाद मेहमान हुए विदा, ट्रंप जूनियर गर्लफ्रेंड के साथ अहमदाबाद रवाना

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    उदयपुर में भारतवंशी अमेरिकी अरबपति की बेटी की शाही शादी के बाद मेहमानों की विदाई शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गर्लफ्रेंड के साथ अहमदाबाद रवाना हुए। जेनिफर लोपेज की परफॉर्मेंस मुख्य आकर्षण रही। माधुरी दीक्षित और रामचरण सहित कई फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों की मौजूदगी से उदयपुर चर्चा में रहा।

    शाही शादी के बाद उदयपुर से मेहमानों की विदाई ट्रंप जूनियर रवाना (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतवंशी अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू के उदयपुर की पिछोला झील और सिटी पैलेस की भव्यता में तीन दिनों तक सजे रॉयल वेडिंग समारोह के बाद सोमवार अपराह्न बाद मेहमानों की वापसी शुरू हो गई।

    जगमगाती रोशनी, संगीत और सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस से चर्चित इस शादी के बाद होटल लीला, लेक पैलेस और जग मंदिर में ठहरे ज्यादातर अतिथि सुबह से शाम तक अपने-अपने चार्टर और कमर्शियल फ्लाइट के शेड्यूल के तहत उदयपुर से विदा होते रहे।

    अहमदाबाद गए ट्रंप के बेटे

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी सोमवार शाम करीब 5 बजे अपनी गर्लफ्रेंड बेटीना एंडरसन के साथ होटल लीला पैलेस से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और स्पेशल चार्टर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट व होटल परिसर में ट्रंप जूनियर ने स्टाफ से मुलाकात की और कई लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

    इससे पहले हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और डीजे ब्लैक कॉफी रविवार देर रात स्पेशल चार्टर से उदयपुर से लौट गए। रविवार रात जनाना महल में हुए ग्रैंड रिसेप्शन में जेनिफर लोपेज ने कई लोकप्रिय गीतों पर लाइव परफॉर्म कर मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी प्रस्तुति रॉयल वेडिंग का सबसे बड़ा आकर्षण रही।

    निकल गए फिल्मी जगत के सितारे

    फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और साउथ सुपरस्टार रामचरण भी सोमवार को मुंबई के लिए उड़ान भर गए। शादी के तीन दिवसीय उत्सव के दौरान माधुरी, नोरा फतेही और दीया मिर्जा ने मेहंदी सेरेमनी में अपनी प्रस्तुति से माहौल सजाया था, जबकि शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, जैकलीन फर्नांडीज और करण जौहर ने संगीत नाइट में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी।

    गौरतलब है कि भारतवंशी अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी की यह हाई-प्रोफाइल शादी 21 से 23 नवम्बर तक चली। 22 नवम्बर को बारात निकली, जिसमें दूल्हा जयपुर के प्रसिद्ध हाथी ‘बाबू’पर सवार होकर पहुंचा। रविवार दोपहर जग मंदिर पैलेस में दक्षिण भारतीय हिंदू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ।

    शादी में नामचीन लोग हुए शामिल

    मेहमानों को होटल लीला और लेक पैलेस से नावों के जरिए जग मंदिर तक लाया गया था। शादी के हर कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों के साथ देश के नामचीन कलाकार और उद्योगपति बड़ी संख्या में शामिल हुए।

    सोमवार को अधिकांश मेहमानों के वापस लौटने के साथ रॉयल वेडिंग के तीन दिन तक चली चमक-दमक भी विदा हो गई, लेकिन बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों की मौजूदगी और जूनियर ट्रंप की मौजूदगी से उदयपुर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में रहा।