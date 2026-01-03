Upcoming Release: इन 6 फिल्मों से 2026 में मचेगा हाहाकार, बॉलीवुड का बेड़ा गर्क करेंगी ये हॉलीवुड मूवीज?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में सिनेमाघर खचाखच फुल रहने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग फिल्मों की कतार बहुत लंबी है। बॉलीवुड में जहां धुरंधर 2, किंग, बॉर्डर 2, लव एंड वॉर और रामायण जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, वहीं हॉलीवुड के सिनेमाघर भी कम गुलजार नहीं होने वाले हैं।
इस साल यूं तो कई हॉलीवुड मूवीज हैं जिनकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मगर कुछ फिल्मों की बेताबी अलग लेवल पर है। हम इस आर्टिकल में रोमांस, हॉरर और क्लासिक फिल्मों की लिस्ट बताने जा रहे हैं जो 2026 में रिलीज होने वाली है।
वुदरिंग हाइट्स (Wuthering Heights)
एमराल्ड फेनेल की फिल्म वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे की नॉवेल पर आधारित है। सिर्फ ट्रेलर ने ही लोगों में दिलचस्पी बढ़ा दी है। फिल्म 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है। यह 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
द ब्राइड (The Bride)
मैगी गिलेनहाल निर्देशित द ब्राइड अपकमिंग मॉन्स्टर ड्रामा है। जेसी बकले, क्रिश्चियन बेल, पीटर सार्सगार्ड, एनेट बेनिंग, जेक गिलेनहाल और पेनेलोपे क्रूज जैसे किरदार अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 6 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली हैं।
द डेविल वियर्स प्राडा (The Devil Wears Prada)
12 साल बाद द डेविल वियर्स प्राडा का सीक्वल आ रहा है जिसका निर्देशन डेविड फ्रैंकल कर रहे हैं। फैशन की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमने वाली द डेविल वियर्स प्राडा 2 में मेरिल स्ट्रीप और एनी हेथवे मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
आई लव बूस्टर्स (I Love Boosters)
कॉमेडी और एडवेंचर से भरी नई फिल्म आई लव बूस्टर्स भी 2026 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। बूट्स रिले ने फिल्म का निर्देशन किया है जिसमें विल पोल्टर, लाकीथ स्टेनफील्ड, केके पाल्मर, नाओमी एकी और डेमी मूरे जैसे किरदार अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज होने वाली है।
डिस्क्लोजर डे (Disclosure Day)
हॉरर और रोमांस से इतर अगर आप कोई साई-फाई फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं तो डिस्क्लोजर डे भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। यह भी 2026 की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है जो 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एमिली ब्लंट, जोश ओ'कॉनर, कॉलिन फर्थ, ईव ह्यूसन और कोलमैन डोमिंगो से सजी फिल्म का निर्देशन स्टीवन स्पीलबर्ग कर रहे हैं।
द ओडिसी (The Odyssey)
होमर की पुरानी ग्रीक कविता पर आधारित द ओडिसी का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन कर रहे हैं। फिल्म में टॉम हॉलैंड, मैट डेमन, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिटा न्योंगो, जेंडाया और चार्लीज थेरॉन जैसे किरदार अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 17 जुलाई 2026 को रिलीज हो रही है।
