The Odyssey Trailer: ओपेनहाइम के बाद Christopher Nolan का नया धमाका, रूह कंपा देगा ट्रेलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी'(The Odyssey) का पहला ट्रेलर आ गया है। इस फिल्म में मैट डेमन ने ग्रीक हीरो ओडीसियस का रोल निभाया है, जो भयानक ट्रोजन युद्ध के बाद अपने आदमियों के साथ घर वापस जाने की यात्रा पर निकलता है। ट्रेलर सिर्फ दो मिनट लंबा है और कहानी की छोटी-छोटी, ज्यादातर माहौल वाली झलकियां दिखाता है। टॉर्चर, मौत, तबाही और ऐसी चीजें देखने के बाद जो इंसानी आंखों ने कभी नहीं देखीं, उन्हें घर, अपने परिवारों के पास वापस लौटना है। हालांकि, यह सफर भी उस मुश्किल से बेहतर नहीं है जिससे वे अब तक गुजरे हैं।

ओपेनहाइमर के लिए करेंगे धमाका फिल्म में ऐनी हैथवे ने ओडीसियस की पत्नी पेनेलोप की भूमिका निभाई है और टॉम हॉलैंड ने उनके बेटे टेलीमेकस की भूमिका निभाई है। जेंडया, रॉबर्ट पैटिनसन और अन्य भी फिल्म में विभिन्न भूमिकाओं में हैं। फैंस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं. ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट निर्देशक का ऑस्कर जीतने के बाद नोलन की यह पहली फिल्म होगी। उस फिल्म में सिलियन मर्फी ने एटम बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मुख्य भूमिका निभाई थी।