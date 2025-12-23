The Odyssey Trailer: ओपेनहाइम के बाद Christopher Nolan का नया धमाका, रूह कंपा देगा ट्रेलर
The Odyssey Trailer: ऑस्कर जीतने वाली ओपेनहाइमर के बाद क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म ओडसी है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। ओपेनहाइमर ने दुनियाभर में ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी'(The Odyssey) का पहला ट्रेलर आ गया है। इस फिल्म में मैट डेमन ने ग्रीक हीरो ओडीसियस का रोल निभाया है, जो भयानक ट्रोजन युद्ध के बाद अपने आदमियों के साथ घर वापस जाने की यात्रा पर निकलता है। ट्रेलर सिर्फ दो मिनट लंबा है और कहानी की छोटी-छोटी, ज्यादातर माहौल वाली झलकियां दिखाता है। टॉर्चर, मौत, तबाही और ऐसी चीजें देखने के बाद जो इंसानी आंखों ने कभी नहीं देखीं, उन्हें घर, अपने परिवारों के पास वापस लौटना है। हालांकि, यह सफर भी उस मुश्किल से बेहतर नहीं है जिससे वे अब तक गुजरे हैं।
ओपेनहाइमर के लिए करेंगे धमाका
फिल्म में ऐनी हैथवे ने ओडीसियस की पत्नी पेनेलोप की भूमिका निभाई है और टॉम हॉलैंड ने उनके बेटे टेलीमेकस की भूमिका निभाई है। जेंडया, रॉबर्ट पैटिनसन और अन्य भी फिल्म में विभिन्न भूमिकाओं में हैं। फैंस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं. ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट निर्देशक का ऑस्कर जीतने के बाद नोलन की यह पहली फिल्म होगी। उस फिल्म में सिलियन मर्फी ने एटम बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मुख्य भूमिका निभाई थी।
यह भी पढ़ें- 'नहीं करूंगा Kissing Scene...' 63 साल की उम्र में George Clooney ने लिया फैसला, पत्नी है इसकी वजह
ओडिसी होमर की एक एपिक कविता है जो ट्रोजन युद्ध के बाद ओडीसियस की घर की खतरनाक यात्रा का वर्णन करती है। राक्षसों, प्रलोभन और भाग्य से लड़ते हुए, वह बुद्धि और धैर्य पर भरोसा करता है। नोलन का अपकमिंग प्रोजेक्ट महाकाव्य का फर्स्ट वर्जन है, इसे पहले 1954 की फिल्म यूलिसिस में रूपांतरित किया गया था। मारियो कैमरिनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में किर्क डगलस ने अभिनय किया था।
कोएन ब्रदर्स की 2000 में निर्देशित फिल्म ओ ब्रदर, व्हेयर आर्ट यू? ओडिसी पर भी आधारित था। फिल्म 17 जुलाई, 2026 को यूनिवर्सल में नाटकीय रिलीज के लिए तैयार है, स्क्रीनिंग के लिए शुरुआती टिकट पहले ही बिक चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।