'नहीं करूंगा Kissing Scene...' 63 साल की उम्र में George Clooney ने लिया फैसला, पत्नी है इसकी वजह
हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी (George Clooney) ने 63 साल की उम्र में अपनी आने वाली फिल्मों में रोमांटिक और किसिंग सीन न करने का फैसला किया ह ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी ने 63 साल की उम्र में एक अहम फैसला लिया है। एक्टर ने उम्र के इस पड़ाव पर आकर रोमांटिक सीन्स करने से तौबा कर ली है। क्लून ने घोषणा की है कि वे अपनी आने वाली फिल्मों में अब किसिंग सीन्स नहीं करेंगे। जॉर्ज अपनी पत्नी के साथ बातचीत के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं।
पत्नी से बात करके लिया फैसला
जॉर्ज क्लूनी को रोमांटिक अंदाज और ऐसी ही आकर्षक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनका यह फैसला उम्र, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रभावित एक नए दौर का संकेत है। जॉर्ज क्लूनी ने अपनी पत्नी अमल क्लूनी से अपनी उम्र के बारे में चर्चा करने के बाद कहा है कि अब वह स्क्रीन पर किसी महिला को किस नहीं करेंगे।
यह भी पढ़ें- Angelina Jolie ने पहली बार दिखाए मास्टेक्टॉमी के निशान, 50 की उम्र में टाइम मैगजीन लिए कराया बोल्ड फोटोशूट
टॉप एक्टर्स में गिना जाता है जॉर्ज का नाम
डेली मेल से बात करते हुए, दो बार ऑस्कर और डैशिंग अभिनेता ने इसकी वजह भी बताई। बता दें कि जॉर्ज का नाम बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिना जाता है। इस पर बात करते हुए एक्टर ने कहा- 'मैं पॉल न्यूमैन वाला रास्ता अपना रहा हूं। ठीक है, अब लड़की को किस नहीं करूंगा। जब मैं 60 साल का हुआ था तब मैंने अपनी पत्नी से बात की और कहा था, 'देखो, अभी भी लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल लेता हूं। 25 साल वालों के साथ फिट हूं, हैंगआउट कर लेता हूं। लेकिन 25 साल बाद मैं 85 का हो जाऊंगा। ग्रेनोला बार कितने भी खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नंबर तो रियल रहेगा।'
इन टॉप एक्ट्रेसेज के साथ कर चुके हैं काम
80 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले क्लूनी हॉलीवुड के सबसे मशहूर रोमांटिक हीरो में से एक के रूप में इतिहास रच चुके हैं। उन्होंने कई टॉप एक्ट्रेसेज के साथ काम किया है, जिनमें "वन फाइन डे" में मिशेल फ़ाइफ़र, "टिकट टू पैराडाइज़" में जूलिया रॉबर्ट्स और 'आउट ऑफ साइट' में जेनिफर लोपेज शामिल हैं।
