'नहीं करूंगा Kissing Scene...' 63 साल की उम्र में George Clooney ने लिया फैसला, पत्नी है इसकी वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी ने 63 साल की उम्र में एक अहम फैसला लिया है। एक्टर ने उम्र के इस पड़ाव पर आकर रोमांटिक सीन्स करने से तौबा कर ली है। क्लून ने घोषणा की है कि वे अपनी आने वाली फिल्मों में अब किसिंग सीन्स नहीं करेंगे। जॉर्ज अपनी पत्नी के साथ बातचीत के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं।

पत्नी से बात करके लिया फैसला जॉर्ज क्लूनी को रोमांटिक अंदाज और ऐसी ही आकर्षक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनका यह फैसला उम्र, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रभावित एक नए दौर का संकेत है। जॉर्ज क्लूनी ने अपनी पत्नी अमल क्लूनी से अपनी उम्र के बारे में चर्चा करने के बाद कहा है कि अब वह स्क्रीन पर किसी महिला को किस नहीं करेंगे।