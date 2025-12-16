Language
    Avengers Doomsday Teaser: Avatar 3 के रिलीज से पहले लीक हुए एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर, इंटरनेट पर मची सनसनी

    By Ankit Tomar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    Avengers Doomsday Teaser Leaked: एंवेजर्स डूम्सडे (Avengers Doomsday) को लेकर इस वक्त जमकर चर्चा की जा रही है। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी से ही माहौल ...और पढ़ें

    एंवेजर्स डूम्सडे के टीजर हुए लीक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की ब्लॉबस्टर फिल्मों का जिक्र जब भी किया जाता है तो एंवेजर्स का नाम सबसे पहले आता है। एंवेजर्स डूम्सडे (Avengers Doomsday) को लेकर इस वक्त जमकर चर्चा की जा रही है। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी से ही माहौल बन रहा है। एक बार फिर सुपरहीरोज की दुनिया में जाने के लिए दर्शक उत्साहित हैं लेकिन उत्साह से पहले ही एक नया मोड़ इसमें आ गया है। दरअसल एंवेजर्स डूम्सेड का टीजर लीक (Avengers Doomsday Teaser) हो चुका है, जिसके बाद फिल्म की सारी कहानी सामने आ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लीक हुए एंवेजर्स डूम्सडे का टीजर

    मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के सुपरहीरोज से सजी इस फिल्म ने इस वक्त इंटरनेट पर आग लगा रखी है। फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो दर्शकों की बेताबी बढ़ जाती है और अब लीजिए खबर है कि फिल्म का टीजर लीक हो चुका है।

     

    इन 3 टीजर्स में क्र‍िस इवान्‍स कैप्‍टन अमेरिका के रूप में, रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्‍टर डूम के रूप में और थॉर के रोल में क्रिस हेम्‍सवर्थ नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन लीक्ड टीजर्स में अलग-अलग लुक्स में नजर आ रहे सुपरहीरोज ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

    अवतार 3 के साथ रिलीज होने हैं टीजर-ट्रेलर

    वहीं एंवेजर्स डूम्सडे की पहली झलक 19 दिसंबर को आने वाली थी लेकिन इससे पहले फिल्म का ट्रेलर-टीजर लीक हो गया। खबरों के मुताबिक, मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म के ट्रेलर के चार अलग-अलग वर्जन तैयार किए हैं, जिन्हें अवतार: फायर एंड एश (Avatar: Fire and Ash) के साथ रिलीज किया जाएगा।

    मतलब जब फिल्म रिलीज होगी, तभी ये टीजर रिलीज होंगे। हालांकि अब इससे पहले ही ये सामने आ गए हैं और इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। हालांकि फिल्म की टीम इस वक्त इन टीजर्स को हटाने में लगी हुई है।

    आपको बता दें कि, एमसीयू ने दुनियाभर को ब्लैक पैंथर से लेकर एक्स मेन तक कई सुपरहीरोज दिए हैं। ऐसे में अब फिर से एंवेजर्स की दुनिया वापस आ रही है। फिलहाल तो इंतजार है अवतार 3 की रिलीज का, क्योंकि उसी के साथ फिल्म के टीजर थिएटर्स में सीधे रिलीज किए जाएंगे। 

