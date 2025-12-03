Avengers Doomsday: 'अवतार 3' की रिलीज से पहले 'एवेंजर्स' करेगी धमाका, हॉलीवुड फिल्म से आया बड़ा अपडेट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एवेंजर्स: डूम्सडे एक हाई-इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी अपना रहा है, जो सीधे एवेंजर्स: एंडगेम को लॉन्च करने वाले कैंपेन से ली गई है। यह स्ट्रैटेजी फिल्म के पहले ट्रेलर रिलीज की टाइमिंग पर फोकस करती है। एवेंजर्स: एंडगेम का पहला ट्रेलर 7 दिसंबर, 2018 को रिलीज किया गया था। इस टाइमिंग ने छुट्टियों के मौसम में दर्शकों की जबरदस्त एंगेजमेंट का फायदा उठाया। एंडगेम के ट्रेलर ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यह एक बहुत बड़ा नतीजा है जिसे डूम्सडे का पहला ट्रेलर भी वैसी ही रिलीज टाइमलाइन चुनकर दोहराने की कोशिश करेगा।
अवतार 3 से पहले आएगा ट्रेलर
डूम्सडे का ट्रेलर डेब्यू अवतार: फायर एंड ऐश से भी जुड़ा है, जिससे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेहतर हुई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फेज 6 एंकर फिल्म का पहला लुक जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड थ्रीक्वल अवतार: फायर एंड ऐश से पहले थिएटर में प्रीमियर होगा, जो 19 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। 19 दिसंबर, 2025 को Avatar: Fire and Ash के रिलीज होने से पहले दिखाया जा सकता है। हालांकि, एक नई थ्योरी का दावा है कि ट्रेलर और भी पहले आ सकता है।
अवतार के साथ डूम्सडे ट्रेलर जोड़कर मार्वल स्टूडियोज ज्यादा से ज्यादा थिएटर में विजिबिलिटी पक्का करता है। डिज्नी की गारंटीड हॉलिडे जॉगर्नॉट के लिए बिका हर टिकट मल्टीवर्स सागा की सबसे बड़ी फिल्म देखने का मौका भी देगा। किसी बड़ी मार्वल ब्लॉकबस्टर को किसी दूसरी प्रॉपर्टी से जोड़ना कोई नई बात नहीं है। मार्वल स्टूडियोज अक्सर अपने सबसे बड़े आने वाले प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए हाई-प्रोफाइल थिएटर रिलीज का इस्तेमाल करता है, खासकर पेरेंट कंपनी डिज्नी के मालिकाना हक वाली रिलीज का।
इस दिन आएगा ट्रेलर
द कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज, जो इंडस्ट्री के जाने-माने जानकार हैं, ने एक X (पहले ट्विटर) पोस्ट में इशारा दिया कि पहला एवेंजर्स: डूम्सडे ट्रेलर 7 दिसंबर, 2025 को शाम 7 बजे ET पर आ सकता है। अब देखना होगा कि मोस्ट अवेटेड ट्रेलर कब आता है और मेकर्स दर्शकों के लिए क्या नया लेकर आते हैं।
