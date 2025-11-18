Avengers: Doomsday में स्पाइडरमैन बनकर लौटेगा ये एक्टर, सातवें आसमान पर पहुंची फैंस की एक्साइटमेंट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपकमिंग साई-फाई फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 'मार्वल्स कॉमिक्स' पर बेस्ड है। इस फिल्म को तो पर्दे पर आने में अभी काफी समय है, लेकिन एक ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर फैंस की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी।

एंथनी रूसो और जो रूसो के निर्देशन में बनने वाली साई-फाई फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे से सभी के फेवरेट स्पाइडरमैन वापसी कर सकते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा स्पाइडर मैन का जलवा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, हॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने जानकार डेनियल रिचमैन ने अपने पैट्रियन पेज पर जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि सभी के फेवरेट टोबी मैग्वायर (Tobey Maguire) मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' में स्पाइडर मैन के किरदार में फिर से दिखाई दे सकते हैं।

एवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैग्वायरका कैमियो होगा या फिर वह फुल फिल्म में स्पाइडर मैन बनकर एक्शन करते दिखाई देंगे, ये अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। अगर साई-फाई फिल्म में उनकी एंट्री कन्फर्म होती है, तो ये मार्वल का मल्टीवर्स एरा में एक और बड़ा कदम होगा। हालांकि, मार्वल यूनिवर्स के निर्माताओं की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

टोबी मैग्वायर की वापसी पर फैंस ने दी ऐसी प्रतिक्रिया एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडर मैन के रूप में टोबी मैग्वायर को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये ही खबर थी, जो हम देखना चाहते थे"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ओह माय गॉड...अब हम ये फिल्म सीधा जाकर सिनेमा में ही देखेंगे"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "मार्वल ने सच ही कहा था, पुरानी यादें ताजा करो। हमें बॉक्स ऑफिस पर वापसी चाहिए"।