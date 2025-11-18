Language
    Avengers: Doomsday में स्पाइडरमैन बनकर लौटेगा ये एक्टर, सातवें आसमान पर पहुंची फैंस की एक्साइटमेंट!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    'एवेंजर्स डूम्सडे' मार्वल यूनिवर्स अगली बड़ी फिल्म है, जो साल 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म में वैनेसा किबी, रॉबर्ट डाउने जूनियर और लुईस पुलमैन जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। मूवी में इन एक्टर्स के अलावा रिपोर्ट्स की मानें तो अब फैंस के फेवरेट हीरो स्पाइडरमैन की भी एंट्री हो सकती है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।   

    एवेंजर्स डूम्सडे में होगी स्पाइडरमैन की एंट्री? फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपकमिंग साई-फाई फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 'मार्वल्स कॉमिक्स' पर बेस्ड है। इस फिल्म को तो पर्दे पर आने में अभी काफी समय है, लेकिन एक ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर फैंस की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी।

    एंथनी रूसो और जो रूसो के निर्देशन में बनने वाली साई-फाई फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे से सभी के फेवरेट स्पाइडरमैन वापसी कर सकते हैं।

    एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा स्पाइडर मैन का जलवा

    टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, हॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने जानकार डेनियल रिचमैन ने अपने पैट्रियन पेज पर जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि सभी के फेवरेट टोबी मैग्वायर (Tobey Maguire) मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' में स्पाइडर मैन के किरदार में फिर से दिखाई दे सकते हैं।

    एवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैग्वायरका कैमियो होगा या फिर वह फुल फिल्म में स्पाइडर मैन बनकर एक्शन करते दिखाई देंगे, ये अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। अगर साई-फाई फिल्म में उनकी एंट्री कन्फर्म होती है, तो ये मार्वल का मल्टीवर्स एरा में एक और बड़ा कदम होगा। हालांकि, मार्वल यूनिवर्स के निर्माताओं की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

    टोबी मैग्वायर की वापसी पर फैंस ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

    एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडर मैन के रूप में टोबी मैग्वायर को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये ही खबर थी, जो हम देखना चाहते थे"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ओह माय गॉड...अब हम ये फिल्म सीधा जाकर सिनेमा में ही देखेंगे"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "मार्वल ने सच ही कहा था, पुरानी यादें ताजा करो। हमें बॉक्स ऑफिस पर वापसी चाहिए"।

    हालांकि, डेनियल रिचमैन के मुताबिक, अगर टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन बनकर MCU की एवेंजर्स डूम्सडे में नजर नहीं आए, तो वह उनकी अगली फ्रेंचाइजी क्रॉसओवर, एवेंजर्स: सीक्रेट वॉर में जरूर नजर आएंगे। आपको बता दें कि टोबी मैग्वायर ने 'स्पाइडरमैन' की पांचों फिल्म सीरीज में पीटर पार्कर का किरदार निभाया है। उनका ये किरदार आइकोनिक बन चुका है। 

     