Avtaar का सिंहासन जलाकर राख कर देगी Avengers Endgame? 2026 के दोबारा धूम मचाने आ रही है MCU की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनी फिल्मों का दर्शकों के अंदर एक अलग क्रेज है। मार्वल कॉमिक कैरेक्टर पर बनी फिल्मों को न सिर्फ हॉलीवुड, बल्कि इंडियन दर्शक भी काफी पसंद करते हैं। साल 2026 हॉलीवुड फैंस के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 'एवेंजर्स' की दो बड़ी फिल्मों के साथ बिग स्क्रीन पर एक बार फिर से कब्जा करने के लिए लौट रही हैं।

MCU में बनी दुनिया की सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' सिनेमाघरों में एक बार फिर से दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एवेंजर्स एंडगेम दर्शकों को ये फिल्म कब देखने को मिलेगी और कैसे ये बॉक्स ऑफिस के सिंहासन से साई-फाई फिल्म अवतार को उतार सकती है, नीचे स्टोरी में पढ़ें डिटेल्स:

2026 में सिनेमाघरों में लौटेगी एवेंजर्स: एंडगेम एवेंजर्स: एंडगेम ओरिजिनली 2019 में रिलीज हुई थी और अब सात साल बाद मेकर्स इस फिल्म को दोबारा दर्शकों के लिए रिलीज कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, एवेंजर्स: एंडगेम साल 2026 में सितंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को मार्वल की ही दो बड़ी रिलीज 'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के बीच सिनेमाघरों में लाया जाएगा, ताकि ऑडियंस इससे कनेक्टेड रहे।

View this post on Instagram A post shared by The Russo Brothers (@therussobrothers) क्या अवतार को बॉक्स ऑफिस के तख्त से उतारेगी फिल्म? 26 अप्रैल 2019 में रिलीज हुई एवेंजर्स: एंडगेम इनफिनिटी वॉर (2018) का सीक्वल है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 22वीं फिल्म है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो इसने 2.799 बिलियन डॉलर की कमाई की थी और सबसे हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। हालांकि, अवतार को चाइना में री-रिलीज किया गया और ओरिजिनल और री-रिलीज को मिलाकर 2.923 बिलियन की ग्रॉस कमाई के साथ अवतार ने अपना पहला स्पॉट वापिस पा लिया और एंडगेम पिछड़ गई।