    Angelina Jolie ने पहली बार दिखाए मास्टेक्टॉमी के निशान, 50 उम्र में टाइम मैगजीन लिए कराया बोल्ड फोटोशूट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    हॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार एंजेलिना जोली ने हाल ही में टाइम फ्रांस मैगजीन के लिए लेटेस्ट फोटोशूट कराया है। जिसमें वह पहली बार ब्रेस्ट कैंसर के चलते करा ...और पढ़ें

    Hero Image

    एंजेलिना जोली की लेटेस्ट तस्वीरें (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लोरा क्रॉफ्ट और मारिया जैसी हॉलीवुड फिल्मों से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री एंजेलिना जोली को भला कौन नहीं जानता। 50 साल की उम्र में अपने स्टाइलिश लुक से वह कहर बरपाती हुई नजर आती हैं। हाल ही में एंजेलिना जोली ने टाइम फ्रांस मैगजीन के लिए एक बोल्ड फोटोशूट कराया है, जिसमें वह पहली बार मास्टेक्टॉमी के निशान दिखाती हुई नजर आ रही है।

    ब्रेस्ट कैंसर के चलते एंजेलिना जोली को प्रोफिलैक्टिक मास्टेक्टॉमी करानी पड़ी थी और अब अपने लेटेस्ट फोटोशूट के जरिए उन्होंने साहस की एक नई मिसाल कायम की है। साथ ही महिलाओं में कैंसर जागरूकता और सशक्तिकरण के बारे में प्रेरणादायक मैसेज भी दिया है। 

    एंजेलिना जोली ने टाइम फ्रांस मैगजीन के लिए करवाया फोटोशूट

    हॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार के तौर पर एंजेलिना जोली को जाना जाता है। फिल्मी करियर के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी एंजेलिना आए दिन चर्चा में बनी रहती है।

    मौजूदा समय में टाइम फ्रांस मैगजीन के लिए कराए गए लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर उनका नाम सुर्खियां बटोर रहा है। ये पहला मौका है जब 50 वर्षीय विदेशी अदाकारा ने इस मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। 

     
     
     
    टाइम फ्रांस मैगजीन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एंजेलिना जोली के इस फोटोशूट की लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया गया है। फोटोग्राफर नथानिएल गोल्डबर्ग ने द्वारा खींची गईं एंजेलिना की ये तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं। मास्टेक्टॉमी के निशान दिखाने को लेकर एंजेलिना जोली की काफी तारीफ भी की जा रही है। 

    इसके अलावा मैगजीन से बात करते हुए एंजेलिना जोली ने बताया है- "मैं ये निशान उन कई महिलाओं के साथ शेयर कररही हूं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ। जब मैं दूसरी महिलाओं को अपने निशान शेयर करते देखती हूं तो हमेशा इमोशनल हो जाती हूं।"

    एंजेलिना जोली को हुआ था ब्रेस्ट कैंसर

    मालूम हो कि साल 2013 में एंजेलिना जोली ने पहली बार डबल मास्टेक्टॉमी का सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया था। 2015 ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने के लिए एक्ट्रेस को ये सर्जरी करवानी पड़ी थी, हालांकि, अब एंजेलिना जोली एक दम ठीक हैं। बता दें कि जोली को ये गंभीर समस्या जेनेटिक प्रवृत्ति के कारण हुई थी।

