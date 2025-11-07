Brad Pitt ने Angelina Jolie पर ठोका 290 करोड़ का मुकदमा, कानूनी लड़ाई में फंसा है हॉलीवुड का एक्स कपल

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    ब्रैड पिट (Brad Pitt) और एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) का आपसी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही कपल अब ऑफिशियली अलग हो चुका है लेकिन दोनों के बीच की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब एक बार फिर से ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली पर कई आरोप लगा दिए हैं और साथ ही में मुकदमा ठोक दिया है।

    Ex वाइफ एंजेलिना जोली पर ब्रैड पिट का मुकदमा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हॉलीवुड के मशहूर कपल रहे ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली का आपसी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही कपल अब ऑफिशियली अलग हो चुका है लेकिन दोनों के बीच की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब एक बार फिर से ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली पर कई आरोप लगा दिए हैं और साथ ही में मुकदमा ठोक दिया है।

    ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली पर लिया लीगल एक्शन
    एक्स हॉलीवुड कपल के बीच पिछले काफी वक्त से विवाद चल रहा है। ये सारा विवाद फ्रांस की शराब बनाने वाली कंपनी Château Miraval को लेकर चल रहा है, जिसके दोनों कभी को-ओनर हुआ करते थे। अब इस विवाद में कानूनी दांव-पेंच खेले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रैड पिट ने एंजेलिना के खिलाफ मुकदमा किया है। ये मुकदमा साल 2021 में एंजेलिना ने अपनी जो हिस्सेदारी बेची, उसके खिलाफ है। ब्रैड पिट की कानूनी टीम ने नए दस्तावेज़ जमा किए हैं।

    पीपल मैगज़ीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रैड पिट के वकीलों ने कोर्ट में कुछ दस्तावेज जमा किए हैं। इन दस्तावेज़ों में एंजेलिना जोली की टीम और इस डील से जुड़ी कुछ दूसरी पार्टियों के डॉक्यूमेंट्स और सबूत हैं। साथ ही दोनों के बीच की गोपनीय बातचीत है, जिसे पिट और उनकी लीगल टीम कोर्ट में पेश कर चुकी है। ये सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर एंजेलिना ने शराब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी आखिर बेची क्यों थी और इसके पीछे की वजह क्या थी।

    वहीं बताया गया है कि ब्रैड पिट ने एंजेलिना पर करीब 35 मिलियन डॉलर यानि 290 करोड़ का मुकदमा किया है। उधर एंजेलिना की लीगल टीम ने भी जवाब दिया है और कहा कि ये सरासर गलत है और कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच की निजी चीजों को पेश करना गलत है। एंजेलिना की टीम का आरोप है कि ब्रैड पिट जानबूझकर एंजेलिना को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। 

    आपको बता दें कि, शातो मिरावल (Château Miraval) को इस कपल ने साझेदारी में खरीदा था। लेकिन दोनों के बीच इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया और दोनों अलग भी हो गए लेकिन इसको लेकर शुरू हुई लड़ाई अब भी जस की तस बनी हुई है।

